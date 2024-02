Komendant żegna się ze strażacką służbą

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Gryciuk odszedł na emeryturę. Elbląską komendą kierował pół roku.

Służbę strażacką st. bryg. Jarosław Gryciuk pełnił 25 lat. Na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu został powołany 1 września 2023 roku.

- Było to dla mnie ogromne wyzwanie, jednocześnie kredyt ogromnego zaufania od ówczesnego warmińskiego komendanta wojewódzkiego. Dzisiaj za to dziękuję. Od początku mojej służby w elbląskiej komendzie zależało mi na utożsamianiu się ze specyfiką i charakterem powiatu elbląskiego. Jednak najbardziej zależało mi na zbudowaniu właściwych więzi w naszej komendzie, opartych na wzajemnym szacunku, rozumieniu relacji służbowych oraz merytorycznym podejściu do podejmowania najważniejszych zadań – mówił w czwartek (22 lutego) st. bryg. Jarosław Gryciuk, podczas uroczystego pożegnania ze służbą.

Podkreślił, że przejście na emeryturę było dla niego trudną decyzją. – Przebieg mojej służby pozwolił mi dostrzec najwyższe wartości moralne, etyczne i społeczne oraz kształtować swoje zachowanie tak, aby było zgodne z oczekiwaniami stawianymi sobie, jak i środowisku, w którym żyję i służę – mówił st. Bryg. Jarosław Gryciuk.

fot. Anna Dembińska

Obowiązki komendanta będzie teraz pełnił tymczasowo bryg. Robert Licznerski, który od 2019 roku był zastępcą komendanta PSP w Elblągu.

Uroczyste pożegnanie ze służbą odbyło się w strażnicy przy ul. Łęczyckiej z udziałem m.in. władz miasta, powiatu elbląskiego oraz przedstawicieli komendy wojewódzkiej straży pożarnej.