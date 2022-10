Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

Z uwagi na przewidywany, zwiększony ruch pasażerski do cmentarzy od poniedziałku (24 października) planowane jest wzmożenie komunikacji, szczególnie w kierunku cmentarza Dębica.

24 - 28 października (poniedziałek – piątek) oraz 2 listopada (środa)

Na liniach nr 22 oraz 23 wprowadzone zostaną dodatkowe kursy:

·Linia nr 22 – dodatkowe kursy w godz. od 9 do 12;

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Agrykola – Wspólna- Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Grottgera – Rawska – Łęczycka – Dębica (obie pętle);

·Linia nr 23 – dodatkowe kursy w godz. od 9 do 17 (uwaga – dodatkowe kursy nie będą obsługiwały Stagniewa);

Trasa: pętla dworzec - Grunwaldzka - Żeromskiego – Bema - Łęczycka – Dębica (obie pętle).

29 i 30 października (sobota i niedziela)

W komunikacji miejskiej obowiązywać będzie odpowiednio sobotni i niedzielny rozkład jazdy. W godz. od 8 do 16 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

·Na liniach 22 i 23 – które będą funkcjonować odpowiednio wg sobotniego (29.10) i niedzielnego (30.10) rozkładu jazdy;

·Na linii J

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica (obie pętle);

·Na linii S

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Rycerska – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica (obie pętle).

31 października (poniedziałek) i 1 listopada (wtorek)

W godz. od 8 do ok. 18 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

·Na linii nr 22

Trasa: pętla Odrodzenia – Dąbka – Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Grottgera – Rawska – Łęczycka – Dębica (31.10 - obie pętle; 1.11 – p. górna).

·Na linii Z

Trasa: pętla Odrodzenia – Dąbka – Nowowiejska – Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – (31.10 - obie pętle; 1.11 – p. dolna)

·Na linii 23

Trasa: pętla dworzec – Grunwaldzka – Żeromskiego – Bema – Łęczycka – Dębica (31.10 - obie pętle; 1.11 – p. górna);

·Na linii nr 25

Trasa: pętla Dębowa – Druska – Rawska – Łęczycka – Dębica dolna i górna ,

WAŻNE: będzie to jedyna linia zapewniająca połączenie do obu pętli przy cm. Dębica;

·Na linii J

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – (31.10 - obie pętle; 1.11 – p. dolna);

·Na linii S

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Rycerska – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica (31.10 - obie pętle; 1.11 – p. dolna);

·Na linii nr 26 (tylko 1.11)

Trasa: parking PWSZ – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica górna;

·Na linii nr G (tylko 1.11)

Trasa: parking PWSZ – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica dolna

Z uwagi na duże natężenie ruchu, 1 listopada (wtorek) autobusy oznaczone LITERAMI oraz autobusy przewoźników prywatnych (oznaczone literą „P”) będą dojeżdżały tylko do dolnej pętli przy cm. Dębica, natomiast autobusy oznaczone numerami tylko do górnej pętli przy cm. Dębica.

Wyjątkiem w tym zakresie jest linia nr 25, której autobusy będą kursowały przez obie pętle.

W tych dniach (31.10 i 1.11) na liniach tramwajowych nr 1, 2, 3 i 4 będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni robocze, natomiast linia nr 5 będzie funkcjonować tylko 31.10 (poniedziałek). Dodatkowo, 1 listopada (wtorek) na liniach 1, 3 i 4 w godzinach od 9 do 13 będą wykonywane dodatkowe kursy.

Linie tramwajowe zapewnią dogodny dojazd do punktów (Plac Słowiański, dworzec, Druska), w których będzie można przesiąść się do linii autobusowych kursujących z dużą częstotliwością w kierunku cmentarzy.

Przykładowo:

·Z Placu Słowiańskiego linia autobusowa S zapewni łączony przejazd pasażerom linii nr 1, 2, 3, w kierunku cmentarza Agrykola oraz Dębicy (31.10 - obie pętle; 1.11 – p. dolna);

·Z ul. Druskiej linia autobusowa nr 25 zapewni łączony przejazd pasażerom linii tramwajowych nr 1, 2, 4 w kierunku cmentarza Dębica (dolna i górna)

Przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne tylko 1 listopada (wtorek) – nie dotyczy to autobusów komunikacji prywatnej, oznaczonych literą „P”.

Tak jak w poprzednich latach, 1 listopada (wtorek) utworzone zostaną dwie dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingów przy al. Grunwaldzkiej (przy budynku PWSZ) do pętli przy Dębicy. Autobusy tych linii będą kursowały od godz. 8 do ok. 18. Pętla linii G (Dębica DOLNA) i 26 (Dębica GÓRNA) będzie zlokalizowana na dużym parkingu, obok budynku PWSZ.

Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu, 1 listopada (wtorek) autobus linii nr 23 nie będzie dojeżdżał do Stagniewa.

Ze względu na wyłączenie z ruchu ul. Agrykola, 1 listopada, przy ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy dla linii 15, 22 i S. Natomiast, na przystanku przy ul. Wspólnej będą zatrzymywać się autobusy wszystkich linii, których trasa przebiega tą ulicą.

1 listopada na pętlach autobusowych Skrzydlata, Odrodzenia, Ogólna oraz na obu pętlach przy cm. Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Sienkiewicza i Druskiej, będą dyżurowali pracownicy ZKM w Elblągu. W wymienionych punktach miasta, każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.

Zwracamy uwagę pasażerów na:

·zachowanie szczególnej ostrożności na przystankach i pętlach przy cmentarzach;

·połączenia przesiadkowe zapewniane przez linie dodatkowe, a w szczególności linię nr 25 z ul. Druskiej (przesiadka z tramwaju do autobusu, kursującego przez obie pętle przy cm. Dębica) oraz linie G i 26 (przesiadka z samochodu do autobusu na parkingu przy PWSZ) – wspomniane linie dodatkowe będą kursowały z dużą częstotliwością, aby zminimalizować czas oczekiwania;

·1 listopada (wtorek) przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne.

Szczegółowy rozkład

Mapa dojazdu do cmentarzy