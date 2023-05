Komunikacja miejska w trakcie Biegu Piekarczyka

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że w związku z organizacją XIV Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka w niedzielę (4 czerwca) w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej będą obowiązywały następujące zmiany:

LINIE TRAMWAJOWE

Od ok. 09:00 do ok. 13:30 zostanie wstrzymanie funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych;

LINIE AUTOBUSOWE

Linia nr 12

w kierunku al. Odrodzenia – od ul. Warszawskiej, objazd przez ul. Orlą, Nowodworską, Trasę UE;

w kierunku ul. Warszawskiej – od ul. Mazurskiej objazd przez Trasę UE, Nowodworską, Orlą;

Linia nr 13

w kierunku dworca – od ul. Traugutta, objazd przez ul. Górnośląską, Sienkiewicza, Bema, Grota-Roweckiego (przystanek wyłączony z ruchu);

Linia nr 14

w kierunku ul. Ogólnej – od ul. Armii Krajowej objazd przez ul. Grota-Roweckiego, Traugutta, Nowowiejską;

w kierunku ul. Nowodworskiej – od ul. Dąbka objazd przez ul. Królewiecką, Szymanowskiego, Moniuszki, Górnośląską, Sienkiewicza, Bema, Grota-Roweckiego (przystanek wyłączony z ruchu), Hetmańską, Tysiąclecia;

Linia nr 15

w kierunku ul. Dębowej – od ul. Armii Krajowej objazd przez ul. Grota-Roweckiego;

w kierunku ul. Skrzydlatej – od ul. Bema objazd przez ul. Grota-Roweckiego (przystanek wyłączony), Hetmańską, Tysiąclecia;

Linia nr 16

w kierunku ul. Ogólnej – od ul. Grobla św. Jerzego objazd przez ul. Traugutta, Nowowiejską;

w kierunku do Gronowa Górnego - od ul. Dąbka przez ul. Królewiecką, Szymanowskiego, Moniuszki, Górnośląską, Sienkiewicza, Bema;

Linia nr 20

w kierunku Milejewa – od ul. Hetmańskiej, objazd przez ul. Grota-Roweckiego, Traugutta, Nowowiejską;

w kierunku dworca – od ul. Dąbka objazd przez ul. Królewiecką, Szymanowskiego, Traugutta, Górnośląską, Sienkiewicza, Bema, Grota - Roweckiego (przystanek wyłączony), Hetmańską;

Linia nr 21

w kierunku Ogólnej – od ul. Pocztowej, objazd przez ul. Armii Krajowej, Grota-Roweckiego, Traugutta, Nowowiejską, Dąbka, Pionierską.

w kierunku dworca – od ul. Robotniczej objazd przez ul. Brzozową, Dąbka, Królewiecką, Szymanowskiego, Traugutta, Górnośląską, Sienkiewicza, Bema, Grota-Roweckiego (przystanek wyłączony), Hetmańską.

Linia nr 22

w kierunku Dębicy – od ul. Dąbka objazd przez ul. Królewiecką, Szymanowskiego, Traugutta, Górnośląską;

Autobusy będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach zlokalizowanych na trasie objazdu (za wyjątkiem przystanków tymczasowo wyłączonych z ruchu).