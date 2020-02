Konkurs na prowadzenie COP ogłoszony

Wczoraj (17 lutego) Urząd Miejski w Elblągu ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie i obsługę Centrum Organizacji Pozarządowych. Instytucja zawiesiła swoją działalność na początku tego roku, kiedy wygasła umowa na prowadzenie jej przez ESWIP.

O tej sprawie pisaliśmy tydzień temu. Według informacji podanych na stronie Urzędu Miejskiego, podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać oferty do 9 marca 2020 r. Czas realizacji zadania, jakim jest prowadzenie COP-u, trwa od 1 marca do 31 grudnia tego roku.

Zadaniem Centrum Organizacji Pozarządowych jest m. in. świadczenie bezpłatnych usług na rzecz organizacji non-profit i grup nieformalnych z terenu powiatu elbląskiego. Ogłoszenie konkursowe umieszczone na stronie UM precyzuje zadania COP-u, zaliczając do nich stwarzanie warunków do działania organizacji pozarządowych, podnoszenie ich profesjonalizmu, integrację i promocję sektora pozarządowego i współpracę z elbląskim samorządem.

Czym zostało spowodowane opóźnienie w ogłoszeniu konkursu na prowadzenie centrum w tym roku? - Jak wielokrotnie podkreślał prezydent miasta, tegoroczne środki w budżecie są ograniczone, stąd opóźnienie – mówi Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - W obecnej sytuacji zachodzi ciągła potrzeba poszukiwania rozwiązań, jak wygospodarować pieniądze na realizację poszczególnych zadań – dodaje.

Na realizację zadania prowadzenia i obsługi Centrum Organizacji Pozarządowych przeznaczono kwotę 40 tys. zł.