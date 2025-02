Koperty dla dostawców i rotacyjne parkowanie

Przedsiębiorca z Elbląga proponuje zmiany dotyczące parkowania na starówce, które ułatwiłyby zaopatrzenie prowadzonych w historycznej dzielnicy Elbląga działalności. Co konkretnie ma na myśli?

O propozycji zmian napisał w swojej interpelacji radny Antoni Czyżyk (KO), wiceprzewodniczący RM.

- Mieszkaniec Elbląga zgłosił problem z dostępnością zaopatrzenia w działalności prowadzonej na Starym Mieście. Ciągle zajęte miejsca parkingowe uniemożliwiają płynne wykonanie zaopatrzenia dla prowadzonych działalności jak również parkowanie na chodnikach tego zaopatrzenia, co skutkuje nakładaniem mandatu przez straż miejską. Czy miejsca parkingowe strefy płatnego parkowania można zorganizować tak, aby na określonych odcinkach zostały umiejscowione koperty dla zaopatrzenia (np. jedna koperta na określonym odcinku), żeby dostawcy mogli bez problemu zaparkować auto i wypakować towar? Czy na wybranych odcinkach strefy płatnego parkowania na Starym Mieście możliwe jest wprowadzenie rotacyjności (np. w okolicy Ratusza Staromiejskiego w godz.10-17, max 30 minut)? - pyta w swoim piśmie Antoni Czyżyk.

Odpowiedziała na nie Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydentka Elbląga. Wskazuje ona, że na ten moment uwzględnione są potrzeby zaopatrzenia punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych przy ulicach Św. Ducha, Wigilijnej i Przymurze, gdzie odpowiednimi znakami umożliwiono na jezdni czasowy postój takich pojazdów, do tego na ul. Stary Rynek z zakazu ruchu zwolnione są pojazdy zaopatrzenia.

- Zgłoszona propozycja wyznaczenia, na określonym odcinku ulicy jednego stanowiska postojowego z przeznaczeniem dedykowanym pojazdom zaopatrzenia nie zaspokoi potrzeb wszystkich właścicieli/użytkowników punktów handlowo-usługowych, z uwagi na dużą różnorodność prowadzonych branż, odmienne godziny dostaw, czy różnych typów pojazdów. Przy proponowanym rozwiązaniu zmniejszeniu uległaby liczba regularnych miejsc postojowych, co wzbudziłoby niezadowolenie użytkowników obszaru staromiejskiego. Propozycja wprowadzenia rotacyjności miejsc postojowych np. do 30 min wymagałaby rozbudowy systemu o rejestrację nagrań pojazdów parkujących lub rozbudowę monitoringu miejskiego, co wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi i długotrwałą procedurą legislacyjną - podkreśla Katarzyna Wiśniewska. Dodaje jednak, że sprawa dotycząca organizacji zaopatrzenia na starówce będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.