Kościół w ruinie czekają naprawy

Kolejne prace remontowe czekają zabytkowy kościół w Fiszewie. Elbląskie starostwo ogłosiło właśnie przetarg na prace zabezpieczające budynek dofinansowane z drugiej edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków, które wynosi 1 mln 890 tys. zł.

Prace zabezpieczające mają dotyczyć "wykonanie przekrycia korpusu", czyli "usztywnienia" konstrukcji świątyni. Wykonawcę czeka rekonstrukcja szczytu wschodniego kościoła, konserwacja i rekonstrukcja półszczytów zachodnich, wykonanie dachu korpusu.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma opracować projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej oraz graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, harmonogram rzeczowo-finansowy etc. Na wykonanie zamówienia przewidziano 18 miesięcy, brane pod uwagę kryteria to w tym postępowaniu cena (60 proc.) oraz okres gwarancji (40 proc.). Można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, termin składania ofert upływa 25 września.

Pierwsze wzmianki o świątyni w Fiszewie pochodzą z 1237 roku. Jak już pisaliśmy na naszych łamach: "Kościół był budowlą trójnawową. Z opisów danego wyposażenia kościoła wiemy, że były w nim: dwa barokowe ołtarze główne, ambona z wizerunkiem ewangelistów, dwie granitowe chrzcielnice, drewniana tablica pamiątkowa ku czci poległych w wojnie 1813-1814, dwanaście płyt epitafijnych. Kościół od samego powstania należał do katolików. Przy kościele istniał cmentarz, po którym zachowały się nieliczne nagrobki. Kościół ocalał podczas II wojny, został jednak spustoszony. Zniszczeniu uległ podczas pożaru w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1948 roku. Przy ruinie kościoła znajdują się: dawna plebania (obecnie kaplica) oraz stary cmentarz, na którym stoi rokokowa, XVIII-wieczna stela, cippus, tumby i żeliwne krzyże. Obecnie kościół w Fiszewie należy do diecezji elbląskiej".

