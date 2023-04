Kradzież na trasie Kolei Nadzalewowej

W okolicach Tolkmicka skradzione zostały urządzenia do sterowania rozjazdami na trasie Kolei Nadzalewowej. Przypomnijmy, że spółka NKD w ubiegłym roku przejęła w zarząd część tej trasy i od maja planuje uruchomić na niej drezyny rowerowe.

Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło 7 kwietnia. - Do kradzieży mogło dojść wcześniej, 7 kwietnia została ona zauważona przez dzierżawców trasy i zgłoszona policji. Szacowana wartość strat to ok. 20 tys. zł. Skradzione zostały urządzenia do sterowania rozjazdami. Policja prowadzi teraz dochodzenie w tej sprawie - mówi kom. Krzysztof Nowacki.

Przypomnijmy, że Spółka Nadzalewowa Kolej Drezynowa to Mateusz Fliszkiewicz i Tomasz Adamczyk, którzy są z zawodu inżynierami budownictwa. - Mieszkamy w Warszawie, ale w spółce NKD są również Rafał Lewandowski i Tomasz Kołakowski z Gdańska. Mają bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak drogi, tunele, także tych kolejowych projektów. Są oni w zarządzie firmy Europrojekt Gdańsk, więc mówimy tu o bardzo dużym doświadczeniu. My wiemy z czym się tu mierzymy, mam na myśli inwestycję w Kolej Nadzalewową – mówi Mateusz Fliszkiewicz.

Przypomnijmy także, że spółka NKD w ubiegłym roku przejęła w zarząd część trasy Kolei Nadzalewowej. O tej sprawie pisaliśmy szczegółowo w tym artykule. Jak będzie funkcjonowała Nadzalewowa Kolej Drezynowa? - W tym sezonie chcemy udostępnić 25 drezyn. Będą one jeździły w całym składzie, w tym sezonie nie będzie możliwości wypożyczenia pojedynczej drezyny. Będziemy jeździli grupą, czyli na trasie będzie zawsze 25 drezyn - wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz.

Ile będzie kosztowała taka przejażdżka? - Chcielibyśmy, aby każda rodzina z dziećmi mogła z tej atrakcji skorzystać. Koszt wypożyczenia drezyny będzie podobny do tego, jak w drezynach bieszczadzkich. Myślę, że będzie to ok. 120 zł za drezynę 5-osobową na trasie Tolkmicko-Frombork, czyli około 25 zł za osobę – mówi Fliszkiewicz.

Umowa z Polskimi Liniami Kolejowymi na dzierżawę części trasy nadzalewowej przez NDK została podpisania na razie za 3 lata, z możliwością przedłużenia.