Kredyt gotówkowy - jakie wymogi trzeba spełnić?

Z poniższego artykułu dowiesz się jakie wymogi należy spełnić aby uzyskać kredyt gotówkowy. Dowiesz się również, jak możemy podzielić kredyty gotówkowe i gdzie będzie je można uzyskać najprościej, a gdzie na najlepszych warunkach.

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać kredyt gotówkowy, a konkretniej dla możliwości wnioskowania o niego, potrzebne będzie przedstawienie dowodu osobistego. Jest to niezależne, czy bierzemy kredyt w instytucji bankowej czy też poza bankowej. Dowód osobisty to niezaprzeczalne minimum i bez niego niestety nic nie zrobimy. Zatem jeżeli straciliśmy z jakiegoś powodu nasz dowód osobisty, czym prędzej powinniśmy go sobie wyrobić na nowo. Oprócz dowodu osobistego, może być nam także potrzebne zaświadczenie o zatrudnieniu bądź o zarobkach. Może to być na przykład umowa o prace, umowa o dzieło, zlecenie, czy też po prostu oświadczenie o wysokości naszych zarobków jak i dane naszego pracodawcy. Banki niekiedy mogą od nas jeszcze żądać wyciągów z konta bankowego za kilka ostatnich miesięcy bądź w bardzo skrajnych sytuacjach nawet żyranta, który poświadczy i podżyruje nam kredyt.

Warunki kredytowe

Same warunki kredytowe można podzielić na następujące elementy: oprocentowanie, dodatkowe opłaty (np. prowizja), okres kredytowania, poziom trudności uzyskania pożyczki. I zgodnie z powyższym, oprocentowanie najniższe jesteśmy w stanie uzyskać w instytucjach bankowych, jednakże owe niskie oprocentowanie, obarczone jest wysokimi i skomplikowanymi procedurami osiągnięcia kredytu, oraz samą trudnością i koniecznością posiadania stosunkowo czystej historii w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli mamy jakieś inne niespłacane kredyty, bądź kredyty spłacane po terminie, komornika na głowie, bądź słabą historię kredytową, wówczas kredytowanie dla nas może stać się w bankach nieosiągalne, bądź po prostu otrzymamy zdecydowanie gorsze warunki kredytowania. W niektórych przypadkach bank będzie wymagał od nas abyśmy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie kredytu, oczywiście kosztami jesteśmy my obarczeni. W instytucjach parabankowych będzie można uzyskać kredyt zdecydowanie prościej, jednakże będzie on wyżej oprocentowany. Dla wielu osób jednakże będzie to jedyna możliwość na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego.

Drugi element rozróżnienia to ewentualne dodatkowe opłaty. Banki zazwyczaj biorą jeszcze prowizje od udzielanego kredytu. Podobnie ma się to czasem w przypadku parabanków. Oczywiście, często można trafić na różnego rodzaju promocje, kiedy to prowizja jest znoszona bądź obniżana do symbolicznych kilku procent. W parabankach jednakże należy jeszcze uważać na inne dodatkowe opłaty jakimi możemy zostać obarczeni. mam tutaj na myśli między innymi opłatę za rozpatrzenie wniosku, nawet gdybyśmy uzyskali odmowną decyzję. Praktyki takie z założenia nie są już stosowane przez banki, jednakże mimo wszystko warto być wyczulonym na tym punkcie.

Trzeci element porównywania obydwu źródeł kredytu, to okres kredytowania. W przypadku banków okres kredytowania może być dłuższy, nawet do pięciu lub sześciu lat. W przypadku instytucji pozabankowych są to raczej kredyty krótkoterminowe. miesiąc, pół roku, rok, w sporadycznych przypadkach dwa lub trzy lata - i to zazwyczaj przy stosunkowo wyższych kwotach.

Czwartym elementem jest kwota możliwa do wzięcia w pożyczce. W przypadku instytucji bankowych, kwota kredytu bankowego może sięgać nawet kilkudziesięciu bądź kilkuset tysięcy złotych. Wszystko w zależności od celu i warunków pożyczki. Jeżeli jednak jesteśmy zainteresowani pożyczką z parabanku, z zasady są to kwoty zdecydowanie niższe, od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy.

Który podmiot kredytowania wybrać?

Z zasady, warto zawsze zasięgnąć każdej opinii. Jeżeli jesteśmy zdecydowani wziąć kredyt gotówkowy, wówczas warto udać się zarówno do kilku banków jak i do instytucji pozabankowych, które mogłyby udzielić nam kredytu. Wówczas będziemy mieli pełny pogląd na sytuację i wiedzę, gdzie najtaniej i na najkorzystniejszych warunkach uzyskamy kredytowanie. Nie warto skreślać żadnego z podmiotów tylko dlatego że może się źle kojarzyć. Warto po prostu przeczytać umowę, sprawdzić warunki, skalkulować kredyt i porównać ofertę pożyczek. To co będzie dla nas finansowo najkorzystniejsze oraz gdzie umowa nie będzie sprawiała nam problemów, warto ją przyjąć i właśnie w danej instytucji owy kredyt zaciągnąć.

Na co uważać

Pamiętajmy by unikać wszelkich ukrytych kosztów. Mogą być to chociażby dodatkowe opłaty za jakieś działania około kredytowe. Mogą być to koszty prowadzenia rachunku bankowego, które koniecznie trzeba otworzyć przy kredycie gotówkowym. Mogą to być wszelkie inne opłaty, które w sposób pośredni lub bezpośredni pociągają za sobą dodatkowe koszty, którymi oczywiście my jesteśmy obarczeni.

