Krew pilnie potrzebna

"Szanowni Dawcy, w związku z dużym zapotrzebowaniem na krew zapraszamy do jej oddawania" – informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Według informacji podanych na stronie centrum, w tej chwili nie brakuje jedynie krwi z grup ABRh+ i ABRh-.

Duże potrzeby w zakresie oddawania krwi potwierdza Barbara Słodownik, pielęgniarka koordynująca w elbląskim RCKiK.

- Zaczął się okres letni i tej krwi ponownie brakuje, czekamy na dawców – podkreśla. - Jest to nieco utrudnione, bo nie można przyjść spontanicznie, tylko trzeba rejestrować się telefonicznie między 12 a 14 na kolejne dni, oczywiście ze względu na pandemię koronawirusa.

Barbara Słodownik zaznacza, że w związku z zapotrzebowaniem na krew dla pacjentów, elbląskie centrum organizuje obecnie wiele akcji wyjazdowych, skierowanych m. in. do służb mundurowych. - Jesteśmy bardzo wędrowną ekipą, bo już jutro odwiedzamy dawców z jednostki wojskowej w Morągu, podobne wyjazdy do jednostek czekają nas 6 i 14 lipca. 29 lipca będziemy też w jednostce wojskowej przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – zaznacza. - Staramy się uzupełnić krew i m. in. wojsko wychodzi nam naprzeciw – dodaje.

Warto zaznaczyć, że punkty krwiodawstwa są przystosowane do obecnej sytuacji związanej z pandemią. Pracownicy RCKiK w Elblągu dokładają starań, by oddawanie krwi przebiegało bezpiecznie i by maksymalnie zniwelować ryzyko związane z koronawirusem.

- Rejestracja telefoniczna została wprowadzona, by ograniczyć liczbę dawców przebywających w centrum w tym samym czasie – mówi Barbara Słodownik. - Oprócz tego kontrolujemy temperaturę, prowadzimy ankietę wstępną dotyczącą takich kwestii jak kwarantanna, również lekarz bada dawców specjalnie pod kątem zagrożenia koronawirusem. Pilnujemy też, żeby dawcy jak najkrócej przebywali w obiekcie, zachowywali dystans, mieli maseczki i dezynfekowali ręce. Personel również ma środki ochrony osobistej, m. in. specjalne fartuchy jednorazowego użytku – wymienia. - Bardzo zależy nam na tym, żeby ograniczyć zagrożenie, a z drugiej strony nadal pobierać krew.

Krew, która dla wielu jest lekiem niezbędnym dla ratowania zdrowia i życia i którego nie da się po prostu "wyprodukować". - Bardzo prosimy o przyjście każdego, kto jest zdrowy i może oddawać krew – apeluje Barbara Słodownik. - Chorzy na nią oczekują, tym bardziej, że wróciły już normalne procedury w szpitalach i zapotrzebowanie na krew będzie coraz większe, bo będzie trzeba nadrobić te zabiegi, które opóźniła pandemia COVID-19. Zapraszamy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej – zaznacza pielęgniarka.