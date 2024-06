Kto co ma?

nieruchomości

- mieszkanie o pow. 104 m2, o wartości ok. 600 tys. zł. (współwłasność małżeńska) - 1/2 mieszkania o pow. 57 m2 o wartości ok. 150 tys. zł (współwłasność małżeńska) - działka rolna o pow. 0,64 ha, o wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska) - działka rekreacyjna zabudowana domem letniskowym i budynkami gospodarczo - rekreacyjnymi; pow. 0,21 ha o wartości ok. 600 tys. zł (własność odrębna) - 6 działek budowlanych o łącznej pow 0,9 ha o łącznej wartości ok. 300 tys. zł (współwłasność małżeńska)