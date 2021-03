Kto czyni zło. Niebawem premiera nowej książki Agnieszki Pietrzyk

Już niebawem czytelnicy będą mogli poznać nowy kryminał elbląskiej pisarki Agnieszki Pietrzyk. Akcja książki rozgrywa się między innymi w Żółwińcu nad jeziorem Druzno.

Agnieszka Pietrzyk jest znana czytelnikom przede wszystkim z kryminałów. Jest autorką takich książek jak: „Zostań w domu”, „Nikt się nie dowie”, „Czas na miłość, czas na śmierć”, „Śmierć kolekcjonera”, „Porwanie”, „Pałac tajemnic”. 23 marca będzie miał premierę jej najnowszy kryminał pt. „Kto czyni zło”.

- Wybór miejsca akcji to zawsze spory dylemat. Od samego początku mojego pisania trzymam się Warmii i Mazur oraz Żuław. Fabułę aż czterech powieści umieściłam w Elblągu. „Kto czyni zło” to także kryminał elbląski, ale nasze miasto nie jest tam wcale przestrzenią pierwszoplanową. Najważniejsze zdarzenia, momenty kulminacyjne powieści umieściłam w Żółwińcu nad jeziorem Drużno – mówi Agnieszka Pietrzyk.

To w tej miejscowości mieszkają bliscy głównej bohaterki książki.

- Zdecydowałam się na obszar rezerwatu, bo to znakomita sceneria dla wydarzeń o charakterze kryminalnym. Mam nadzieję, że udało mi się oddać klimat i urodę tego miejsca. Uprzedzam, że rezerwatowi jezioro Drużno nadałam trochę mroczne oblicze, bo wymagała tego ode mnie fabuła – zaznacza pisarka.

Główną bohaterką „Kto czyni zło” jest Ula Baranowska, młoda dziewczyna, która po kilku tygodniach służby w policji zwalnia się z pracy, bo nie potrafi zaakceptować nadużywania władzy przez funkcjonariuszy. Ula otwiera biuro detektywistyczne i przyjmuje pierwsze zlecenie, ma ustalić tożsamość stalkera prześladującego pewną pielęgniarkę.

- W mojej powieści „Kto czyni zło” jest właściwie dwóch głównych bohaterów, tym drugim jest inspektor Juraszczyk, który brutalnie przesłuchuje młodego chłopaka i wymusza na nim przyznanie się do popełnienia przestępstwa, co później ma bardzo negatywne konsekwencje – mówi Agnieszka Pietrzyk.

Szczegółów fabuły, czyli głównej zagadki kryminalnej pisarka nie zdradza.

- Drogi Uli i inspektora Juraszczyka będą się przecinać w powieści kilkakrotnie i to w bardzo dramatycznych okolicznościach. Tytuł „Kto czyni zło” to cytat z powieści, słowa te wypowiada Ula i z lękiem odnosi je do samej siebie, ale z każdym rozdziałem pytanie: Kto czyni zło przynosi coraz to inną i coraz bardziej zaskakującą odpowiedź. Podczas pisania „Kto czyni zło”, przyświecał mi ten sam cel co zawsze, czyli chciałam dać czytelnikom ciekawą historię. Mam nadzieję, że mi się udało – podkreśla Agnieszka Pietrzyk.

Premiera książki już 23 marca.