Lewica recenzuje rządy PiS

Klub Parlamentarny Lewicy na swoich stronach internetowych opublikował „Raport o stanie państwa“. - Widzieć państwo, co się dzieje przez te sześć lat. Nepotyzm, służba zdrowia ledwo daje sobie radę... - mówiła posłanka Lewicy Moniak Falej na dzisiejszym (26 listopada) briefingu prasowym.

- Mija sześć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest sześć lat możliwości, jakie Prawo i Sprawiedliwość dawało sobie na zbudowanie programu i na jego rzetelną realizację. Patrzymy na to co się dzieje i jako klub Lewicy podsumowujemy rządy PiS - mówiła posłanka Monika Falej na dzisiejszym (26 listopada) briefingu prasowym.

Klub Parlamentarny Lewicy opublikował na swoich stronach internetowych „Raport o stanie państwa“. Obejmuje on 18 dziedzin funkcjonowania państwa. „Rzeczywistość rządów PiS to naruszanie podstaw ustrojowych państwa, niespełnione obietnice, brak systemowych rozwiązań i rozdawanie stanowisk. Ostatnie 6 lat PiS to nieustanne konflikty i podsycanie nienawiści. Nasze społeczeństwo jest bardziej podzielone niż kiedykolwiek. Ostatnie lata pod znakiem walki PiS z kobietami, personelem medycznym, nauczycielami i nauczycielkami, osobami LGBT+. Utraciliśmy dobre relacje z partnerami zagranicznymi. Polska staje się samotną wyspą w czasach globalnych wyzwań, na które nie da się odpowiedzieć w pojedynkę.“ - czytamy we wstępie do raportu.

Każdej z dziedzin poświęcono kilka stron i trzeba zauważyć, że zostały potraktowane pobieżnie. Posłanka Monika Falej w raporcie występuje jako konsultantka w zakresie tematyki polityki społecznej i samorządu. Opracowała też fragment dotyczący problemów pieczy zastępczej w rozdziale dotyczącym pracy i polityki społecznej.

- W tym raporcie zrobiliśmy rzetelną analizę obietnic PiS i tego, co się tak naprawdę dzieje przez te sześć lat. Przez te sześć następuje demontaż państwa, budowanie kolejnych barier i tych symbolicznych i tych realnych. Te realne to np. odbieranie pieniędzy samorządom. W Elblągu Urząd Miejski musi ciąć wydatki, aby spiąć budżet na następny rok. Samorządy są pozbawiane decydowania o tym, czym chcą się zajmować - kontynuowała Monika Falej.