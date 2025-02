 Liceum Sztuk Plastycznych - przestrzeń twórczego rozwoju

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to miejsce, które łączy pasję, edukację artystyczną i nowoczesne podejście do kształcenia. To przestrzeń dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje zdolności artystyczne pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, będących jednocześnie praktykującymi artystami. Zobacz zdjęcia.

Kompleksowy rozwój artystyczny

Pięcioletni program nauczania w Liceum Sztuk Plastycznych oferuje uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w szerokim zakresie dziedzin artystycznych. Młodzież uczy się m.in. malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw projektowania, fotografii i filmu, a także multimedialnych form wyrazu artystycznego. Każdy uczeń wybiera specjalizację, która pozwala mu zgłębiać konkretne techniki, takie jak intermedia, projektowanie graficzne czy techniki druku artystycznego. Dzięki ciągłemu poszerzaniu oferty edukacyjnej, uczniowie mogą korzystać z unikatowych zajęć, takich jak techniki wklęsłodruku – rzadko spotykane nawet na specjalistycznych warsztatach.

Nowoczesne zaplecze i praktyczne doświadczenie

Szkoła stawia na połączenie tradycyjnych technik artystycznych z nowoczesnymi technologiami. Wysokiej klasy sprzęt w pracowniach malarstwa, rzeźby czy multimediów pozwala uczniom eksperymentować z różnorodnymi mediami. Od klasycznego malarstwa sztalugowego po cyfrowe projektowanie – wszystko to umożliwia wszechstronny rozwój artystyczny.

W codziennej pracy wykorzystywane są programy i technologie stosowane w przemyśle kreatywnym. Dzięki temu absolwenci opuszczają szkołę z praktycznym przygotowaniem, które zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy oraz wzbogaca ich portfolio.

Indywidualne podejście w kameralnej atmosferze

Jednym z największych atutów Liceum Sztuk Plastycznych jest przyjazna, kameralna atmosfera, sprzyjająca indywidualnemu podejściu do każdego ucznia. Taki model nauczania pozwala młodzieży odkrywać swoje talenty w komfortowych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

Sukcesy uczniów i absolwentów

Liceum może poszczycić się licznymi sukcesami swoich uczniów, którzy zdobywają prestiżowe nagrody, takie jak stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz są przyjmowani na najlepsze uczelnie artystyczne w kraju. Ich osiągnięcia to efekt nie tylko ciężkiej pracy, ale także inspirującego wsparcia nauczycieli i możliwości oferowanych przez szkołę.

Wysoki poziom kształcenia ogólnego

Liceum Sztuk Plastycznych to nie tylko miejsce rozwijania pasji artystycznych, ale również szkoła zapewniająca wysoki poziom kształcenia ogólnego. Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej i indywidualnemu podejściu do uczniów, szkoła osiąga imponujące wyniki edukacyjne. Od lat może pochwalić się 100% zdawalnością egzaminu maturalnego, co stanowi potwierdzenie jakości nauczania. Znajdujemy się w czołówce szkół regionu i województwa, co jest zasługą zarówno ambitnych uczniów, jak i wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Projekty i międzynarodowa współpraca

Szkoła aktywnie uczestniczy w różnorodnych projektach edukacyjnych i grantowych, takich jak Erasmus+, WENA czy programy Fundacji PZU i BOŚ. Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach, warsztatach, stażach zawodowych oraz zagranicznych wyjazdach, co pomaga im zdobywać cenne doświadczenia i rozwijać horyzonty.

Przyszłość w sektorze kreatywnym

Liceum Sztuk Plastycznych kładzie duży nacisk na doradztwo zawodowe, wspierając uczniów w planowaniu swojej artystycznej przyszłości. Dzięki współpracy z instytucjami kultury, fundacjami i firmami z branży kreatywnej, szkoła pomaga młodym ludziom odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to miejsce, które otwiera drzwi do świata sztuki i twórczego rozwoju, dając młodzieży solidne podstawy do dalszej edukacji i kariery w sektorze artystycznym. Jeśli marzysz o tym, by rozwijać swoje pasje w przyjaznym środowisku, to właśnie tutaj możesz rozpocząć swoją artystyczną drogę.

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na FB, Instagramie oraz strony WWW. Już po feriach zapraszamy bowiem na warsztaty i konsultacje, które pomogą w przygotowaniu się do egzaminu wstępnego. Szczegóły wkrótce!