Nowa linia autobusowa, oznaczona literą "C", jeszcze w listopadzie zostanie uruchomiona przez ZKM. Ma służyć przede wszystkim osobom, które odwiedzają elbląskie cmentarze.

O planach uruchomienia nowej linii poinformował prezydent Witold Wróblewski podczas konferencji prasowej z udziałem dyrektora ZKM, Artura Bartnika.

- System komunikacji jest cały czas analizowany, monitorujemy sytuację, są prowadzone konsultacje społeczne przez ZKM, gdy chodzi o korekty w rozkładach jazdy - mówił prezydent Wróblewski. - Przypomnę, że musieliśmy z przyczyn ekonomicznych, wzrostu cen prądu, paliw, ograniczyć komunikację - dodał.

Przyznał, że mieszkańcy szczególnie zgłaszali potrzebę poprawy możliwości dojechania do cmentarzy, zarówno na Agrykola jak i Dębicę i to ma umożliwić nowa linia. - We wrześniu, jak państwo pamiętacie, podnieśliśmy ceny biletów o 80 gr (wejdzie w życie 1 grudnia - red.), to pozwoliło nam, żeby wprowadzić pewną korektę, wprowadzamy ją już od 20 listopada - podkreślił Witold Wróblewski.

- Z ulicy Ogólnej, poprzez osiedle Metalowców, linia będzie biegła przy cmentarzu Agrykola, później ulicą Nowowiejską, 12 Lutego, Hetmańską, Grunwaldzką, Żeromskiego, koło szpitala, Bema, Łęczycką... - wymieniał prezydent Wróblewski. Zapowiedział, że trwają rozmowy o zmianach jeszcze jednej linii autobusowej, ale póki co woli mówić o tym, "na co są wygospodarowane środki i co można już uruchomić". Trasę nowej linii prezentujemy na dołączonej mapie.

- Do tej pory połączenie z osiedla Nad Jarem było na oba cmentarze, ale z koniecznością przesiadki i to powodowało niezadowolenie mieszkańców, szczególnie tych starszych - przyznał podczas konferencji wiceprezydent Janusz Nowak. Dodał, że w każdą stronę w ciągu dnia będzie jeździło 5 kursów linii "C". - Będziemy analizować, czy to będzie wystarczające - podkreślił wiceprezydent.

Szczegółowy rozkład z godzinami odjazdów linii "C" opublikujemy w tym materiale, gdy go otrzymamy.