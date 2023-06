Lions Club Elbląg Truso dla Ukrainy

Członkinie z Lions Club Elbląg Truso nie ustają w pomocy dla uchodźczyń z Ukrainy.

Dzięki pozyskanym funduszom z grantów Lions Clubs International Foundation żywność, środki czystości i higieny trafią do potrzebujących. Grant ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Elblągu.

W pierwszym etapie projektu, trwającym jeden miesiąc, pozyskałyśmy kwotę 57194,70zł

Był to dar od Lionów z Belgii. Cała kwota została wydatkowana bardzo odpowiedzialnie i oszczędnie na produkty najbardziej potrzebne do codziennego życia. Aby uzyskać pomoc Uchodźcy ustawiają się w kolejce przed punktem wydania już na kilka godzin wcześniej

Obecnie trwa kontynuacja projektu pod nazwą „Food and higienic items for Ukrainian Refugees staying in Elblag-continuation”, który został przekazany jako darowizna od Lionów ze Szwajcarii i Lichtenstein. Projekt przewidziany jest na okres realizacji 3 miesięcy, a kwota darowizny jest bardzo wysoka bo aż 189485,51 zł.

Dystrybucja wcześniej zakupionej żywności, a także artykułów higienicznych znajduje się w Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z siedzibą przy ul.Traugutta 40 w Elblągu. Dyżury przy wydawaniu produktów pełnione są charytatywnie przez osoby zgłaszające się spośród parafian oraz członkinie z Lions Club Elbląg Truso w piątki w godzinach od 16-18. Wolontariusze z Parafii uczestniczą w rozładunku zakupionego towaru oraz przygotowaniu produktów do wydania.

Podziękowania dla parafii greckokatolickiej za udostępnienie miejsca na składowanie wszystkich zakupionych towarów, a wolontariuszom za pomoc w ich wydawaniu.

Podziękowania również należą się Lions Clubs International MD 102 Switzerland-Liechtenstein za środki finansowe.