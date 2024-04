 List Michała Missana do mieszkanek i mieszkańców Elbląga

Szanowni Państwo, Drogie Elblążanki i Drodzy Elblążanie. Czy chcecie mieć wpływ na to, w jakim kierunku rozwija się nasze miasto? Czy Elbląg ma iść drogą demokracji, nowoczesności, praworządności, tolerancji i współpracy? Jestem gwarantem takiej drogi. Jednym z najważniejszych kroków do tego celu będą wybory samorządowe w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia. Każdy głos ma ogromne znaczenie.

Dziękuję za wszystkie rozmowy podczas tej intensywnej kampanii wyborczej. Otrzymałem od Państwa wielkie pokłady pozytywnej energii, wsparcia, ale przede wszystkim, dzięki ostatnim tygodniom, poznałem jeszcze lepiej Wasze problemy, ale także niesamowicie ciekawe pomysły. Jestem przekonany, że wspólnie możemy je zrealizować. Zawsze podkreślam, że nie chciałbym mieć monopolu na mądrość w każdym obszarze. Stawiam przede wszystkim na współpracę, na słuchanie ludzi. To klucz do sukcesu. A wierzę, że najbliższe lata przyniosą naszemu miastu sukcesy na wielu płaszczyznach.



Po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy odetchnęliśmy z ulgą. Znów staliśmy się państwem liczącym się w Europie i na świecie. 15 października wybraliśmy wspólnie demokrację, ale marsz miliona serc nie zakończył się tamtego dnia. Idziemy dalej.



Jestem dumny z tego, że reprezentuję Koalicję Obywatelską. Rząd Donalda Tuska przywraca praworządność i zasady, jakie powinny obowiązywać w nowoczesnym i demokratycznym kraju. Rozlicza wszystkie afery PiS-u, ogrom hipokryzji poprzedniego rządu. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby osoba z Prawa i Sprawiedliwości, która zasiadała w tamtym rządzie, miałaby stać na czele naszego miasta. Osoba z rządu, który chciał pozbawić Elbląga ogromnej wartości, jaką jest Port Morski.



Drodzy mieszkańcy Elbląga, przez ostatnie tygodnie prezentowałem Wam mój program wyborczy. Podpisałem kontrakt z Wami, a jest on naprawdę realny i możliwy do wykonania. Moje propozycje znajdą Państwo między innymi na stronie internetowej: https://missan.elblag.pl/



Gwarantuję dobrą współpracę z rządem, samorządem naszego województwa, ale również z Trójmiastem. To naturalne i konieczne kierunki współpracy nowoczesnego Elbląga - miasta, które wkrótce wykorzysta swój olbrzymi potencjał. Dzięki inwestycjom w porcie wypłyniemy na szerokie wody. Dzięki środkom unijnym odblokowanym przez rząd Donalda Tuska zrealizujemy wiele inwestycji i pomysłów mieszkańców. Rozkwitnie elbląska kultura, rozwinie się sport, wspólnie zbudujemy jeszcze silniejszą tożsamość lokalną. Liczę na Państwa głos nie tylko w niedzielę, ale także każdego dnia, jeśli zdecydują Państwo, że zostanę Prezydentem Elbląga.

Za chwilę cisza wyborcza. Życzę Państwu dobrego wyboru w niedzielę. Nie pozwólcie, aby inni zadecydowali za Was!

Pozdrawiam

Michał Missan

---- materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska ---