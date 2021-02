\"Lód, śnieg, ciężarówki wpadają do rowów”

- Tej drogi nikt nie odśnieża, nie posypuje. Jest na niej bardzo ślisko, ciężarówki wpadają do rowów - tak o odcinku drogi wojewódzkiej nr 509 z Pomorskiej Wsi do Młynar pisze nasz Czytelnik. Skarg od kierowców jest więcej. O wyjaśnienia poprosiliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zdjęcia.

- Na odcinku z Pomorskiej Wsi do Młynar droga wojewódzka nr 509 nie jest odśnieżana. Zalega śnieg, lód, a nawet niczym nie jest posypane. Ciężarówki wpadają do rowów – napisał w mailu do redakcji jeden z kierowców.

Jak wyjaśnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, droga nr 509, jak pozostałe drogi wojewódzkie, utrzymywane są w okresie zimowym zgodnie z obowiązującymi standardami oraz potrzebą wynikającą z aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

- Droga wojewódzka nr 509 Elbląg - Młynary obsługiwana jest zgodnie z czwartym standardem zimowego utrzymania dróg. Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, ustalonych przez zarząd drogi - informuje Marta Kuprian z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Wyjaśnia również, że są dopuszczalne odstępstwa od tego standardu. - Zakładają one występowanie śniegu luźnego do 8 godzin po ustaniu opadów śniegu, śniegu zajeżdżonego i naboju śnieżnego przez czas nieokreślony, gołoledzi i śliskości pośniegowej do 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska. Prowadzimy akcję zimowego utrzymania dróg zgodnie z przyjętymi zasadami i standardami zimowego utrzymania, odpowiednimi dla każdego odcinka drogi – wyjaśnia Marta Kuprian.

W trakcie, gdy zbieraliśmy ten materiał, na odcinku drogi nr 509 z Pomorskiej Wsi do Młynar pojawili się drogowcy oraz sprzęt. Droga została odśnieżona.