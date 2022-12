Lojalność według prezydenta Elbląga

Prezydent Elbląga zmienił zarządzenie w sprawie Kodeksu Etyki miejskich urzędników, które obowiązywało przez ostatnie dziewięć lat. Wśród zmian zastanawiają zapisy o... lojalności, których wcześniej nie było. Na czym polegają?

Dotychczas obowiązujący kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu powstał w 2013 roku, za czasów prezydenta Jerzego Wilka. Mowa w nim o tym, że właściwą postawę pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie wyznaczają zasady: praworządności, uczciwości i rzetelności, jawności, profesjonalizmu, neutralności i współodpowiedzialności za działania. Każda z nich jest szczegółowo rozpisana, by urzędnicy wiedzieli, na czym polega etyczne zachowanie w poszczególnych kwestiach. To zarządzenie przetrwało dziewięć lat, aż do 30 listopada tego roku, gdy obecny prezydent Witold Wróblewski zmienił część zapisów kodeksu etyki. Dotyczą one treści poszczególnych zasad (oba zarządzenia – to z 2013 i 2022 r. - zamieszczamy pod artykułem, by każdy Czytelnik mógł zapoznać się z różnicami), ale też wprowadzają nową zasadę – lojalności, którą cytujemy w całości.

„Zasada lojalności oznacza, że pracownik Urzędu:

1) akceptuje zgodne z prawem i zasadami etyki cele Urzędu i zadania zlecone przez przełożonego

2) nie komentuje i nie nawiązuje rozmów na temat sfery życia prywatnego przełożonych, współpracowników, podwładnych i klientów

3) nie wyraża negatywnych opinii o pracy przełożonych, współpracowników, podwładnych i innych klientów w obecności klienta

4) nie wyraża publicznie i prywatnie opinii, które mogą zaszkodzić pozytywnemu wizerunkowi Urzędu i jego pracownikom”

O sprawie media poinformował Stefan Rembelski, pełnomocnik inicjatorów w sprawie organizacji referendum, wysyłając mailem treść swojego oświadczenia. Pisze w nim m.in.

„Prezydent swoją zamordystyczną władczość nad pracownikami rozciąga na ich czas pracy i na ich czas prywatny, wolny od pracy, w oparciu o opisaną w punkcie siódmym Zasadę Lojalności, której nie było w poprzednim Kodeksie Etyki z roku 2013. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom, a nadzór nad wykonaniem Sekretarzowi Miasta. W jakiej formule będzie to robione dzisiaj nie wiemy, ale trąci czasami wzywania na dywanik i składania samokrytyki – pisze Stefan Rembelski. I dodaje: - Wprowadzona Zasada Lojalności gwałci wolność wypowiedzi, która została zagwarantowana w Konstytucji RP w rozdziale „Wolności i prawa osobiste” w art. 54. Zgodnie z tym przepisem każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. To samo czyni artykułowi 10 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Inicjatorzy organizacji referendum w sprawie odwołania władz miejskich zapowiadają, że zwrócą się do wojewody warmińsko-mazurskiego o uchylenie zarządzenia prezydenta w sprawie kodeksu etyki urzędników.

Wysłaliśmy pytania do rzeczniczki prasowej prezydenta Elbląga, dlaczego doszło do zmian kodeksu etyki urzędników? Dlaczego dodano zapisy o lojalności w takim kształcie? Czekamy na odpowiedzi. Dodajmy, że zgodnie zapisami kodeksu etyki "pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki. Ponadto naruszenie przez pracowników Urzędu postanowień niniejszego Kodeksu znajduje odzwierciedlenie w okresowej ocenie kwalifikacyjnej, dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Warto wspomnieć, że zasada lojalności jest wpisywana jako jedna z zasad korpusu służby cywilnej, tworzonego przez rząd. Według niej członek korpusu służby cywilnej (a więc urzędnik) powinien: „być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej, lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne, być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych, wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki, udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii”. Członek korpusu służby cywilnej nie może „publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji”. Nie ma tam słowa o wyrażaniu poglądów prywatnie...

Do tematu wrócimy.

Zarządzenie o kodeksie etyki urzędników z 2013 r.

Zarządzenie o kodeksie etyki urzędników z 2022 r.