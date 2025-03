Lubelską wąskim gardłem

(fot. Anna Dembińska)

- Na ul. Lubelskiej trwa naprawa wodociągu, przez co kierowcy muszą jeździć po chodniku, by przejechać w stronę osiedla. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak „wąskim gardłem” jest ten jedyny dojazd do części osiedla Nad Jarem. I nikt się tym nie przejmuje – twierdzi jeden z Czytelników, który skontaktował się z naszą redakcją.

Ul. Lubelska stanowi jedyny dojazd do ul. Korczaka na osiedlu Nad Jarem, przy której mieszka kilkaset rodzin. O pomysłach na jej udrożnienie pisaliśmy ostatnio w 2022 roku, ale od tego czasu nic się w tej sprawie nie zmieniło. Mieszkańcy doświadczają problemów z dojazdem za każdym razem, gdy w tej okolicy wydarzy się pożar, wypadek czy inne tego typu zdarzenia. Ostatni przypadek dotyczy... naprawy wodociągu, przebiegającego pod ul. Lubelską. - Część ulicy jest rozkopana, kierowcy muszą jeździć po chodniku, by przejechać. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak „wąskim gardłem” jest ten jedyny dojazd do części osiedla Nad Jarem. I nikt się tym nie przejmuje – twierdzi jeden z Czytelników, który skontaktował się z naszą redakcją. Prace prowadzi Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, który naprawia uszkodzony fragment kanalizacji sanitarnej. - Utrudnieniem jest fakt, że kanał sanitarny przebiega bezpośrednio pod kanałem deszczowym DN 300, położonym w ciągu ul. Lubelskiej. Zły stan techniczny remontowanego obecnie rurociągu spowodował zapadnięcie się jezdni, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi. Ze swojej strony staramy się by prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – informuje w odpowiedzi na nasze pytana Beata Branicka, specjalistka ds. Promocji w EPWiK. EPWiK przewiduje, że prace zakończą się jeszcze w piątek, 21 marca. – Po czym naprawa nawierzchni zajmie się jezdni zostanie zlecona EPGK (Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – red.) – dodaje Beata Branicka.

