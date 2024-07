Luna czeka na dom

Ciężko zachorowała i potrzebowała opieki. Zamiast tego, trafiła do schroniska. Teraz Luna jest już zdrowa i gotowa na nowy dom. Może zapewni go jej ktoś z naszych Czytelników?

Jak dowiadujemy się ze strony schroniska, Luna trafiła tam w kwietniu 2024 roku z pękniętym guzem na grzebie i guzami listwy mlecznej. Jej dotychczasowi właściciele nie byli w stanie zapewnić jej pomocy, gdy zachorowała…

Na szczęście w schronisku przeszła zabieg, po którym szybko doszła do siebie. Teraz jest już zdrowa i mimo przebytej choroby oraz porzucenia, cieszy się życiem. Lunka to posłuszna, wesoła i chętna do spacerów 12-letnia suczka średniej wielkości. Widać, że jest dobrze zsocjalizowana, zabiega o kontakt z ludźmi, lubi głaskanie i czesanie. Jest też śmiała i nie panikuje w gabinecie weterynaryjnym.

Tak samo jak każdy pies, zasługuje na odpowiedzialnego opiekuna i własny, ciepły kąt, w którym będzie mogła czuć się bezpiecznie. Swoich nowych właścicieli obdarzy zaś bezwarunkową miłością i wdzięcznością, stając się dla nich wierną towarzyszką podczas spacerów czy nocnych wycieczek do lodówki.

Jeśli czujesz, że Ty i Luna potrzebujecie siebie nawzajem, odwiedź ją w elbląskim schronisku.

Jeśli jednak mimo chęci nie możesz wziąć żadnego zwierzęcia do domu, zostań jego wirtualnym opiekunem, tak jak my.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym elbląskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wspólnie udało nam się znaleźć dom dla wielu czworonogów.