Majówka po elbląsku

3 maja na rzece Elbląg odbędzie się parada wodna (fot. Michał Skroboszewski)

Przed nami długi majowy weekend. We wtorek (26 kwietnia) podczas konferencji prasowej władze miasta przedstawiły to, co przygotowały dla mieszkańców.

- Majówka jest zawsze wyczekiwana przez elblążan. Miejmy nadzieję, że pogoda również dopisze. Ten czas to nie tylko wypoczynek, są to także święta patriotyczne: Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Jakie atrakcje przygotowano na tegoroczną majówkę? - Zaczynamy już 29 kwietnia na Bulwarze Zygmunta Augusta od festiwalu Food Trucków. 1 maja na placu przy elbląskiej katedrze, w godzinach od 10 do 17, we współpracy z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, będą realizowane przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem. Wpisują się one w kampanię „Bezpieczna autostrada”, aby przed wakacjami zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drogach – mówi prezydent Wróblewski. W ramach tej akcji będzie się można wiele dowiedzieć na temat udzielania pierwszej pomocy, m. in. jak używać defibrylatora. Będzie również strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej. - Na Bramie Targowej zawiśnie biało-czerwona flaga, to będzie ten świąteczny akcent. Święto Konstytucji 3 Maja rozpocznie się mszą świętą o godz.11.30 w katedrze w intencji ojczyzny. Potem przejdziemy na bulwar Zygmunta Augusta, gdzie odbędą się uroczystości: odegrany zostanie hymn Polski, będą przemówienia okolicznościowe – mówi prezydent Wróblewski. 3 maja odbędzie się również parada wodna. - Będzie to uroczysta parada jednostek pływających (statków, jachtów, łodzi, katamaranów, rowerów wodnych, kajaków, skuterów i innych), które przystrojone flagą Polski lub elementami biało-czerwonymi zaprezentują się przed publicznością zgromadzoną na Starym Mieście – na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz w okolicach mostów Niskiego i Wysokiego. Tam również odbędzie się oficjalna część uroczystości. Do udziału w paradzie zapraszamy wszystkie osoby, które kochają żeglarstwo i aktywny wypoczynek na wodzie – informuje Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, która organizuje to wydarzenie. Zbiórka jednostek pływających o godz. 12.30.

