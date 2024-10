Małgorzata Kobus: Elbląg urzeka mnie każdego dnia

- Traktuję go jako dobrą zabawę, sprawdzenie siebie i tym razem się powiodło. Największy problem miałam z zagadnieniami sportowymi. W tych tematach, przyznam się, jestem słaba. Sporo było pytań, w których prawidłową odpowiedź musiałam wybierać losowo. Ogólnie pytania w teście były trudne - mówi Małgorzata Kobus, zwyciężczyni VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu.

Małgorzata Kobus w szóstej edycji Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu, która odbyła się w środę (23 października), zdobyła 43 punkty na 60 możliwych i tym samym zajęła pierwsze miejsce. Jak przyznaje, jej wiedza o naszym mieście jest ponadprzeciętna, ponieważ na co dzień to ona opowiada innym o jego historii. Pani Małgorzata jest przewodniczką elbląskiego oddziału PTTTK.

- Nie jestem rodowitą elblążanką, trzydzieści lat temu przeprowadziłam się do tego miasta i cały czas mnie ono urzeka, cały czas odkrywam jego historię. Propaguję bardzo intensywnie Elbląg w moich mediach społecznościowych. To nie jest przypadek, że tak dużo wiem, ponieważ jestem przewodnikiem turystycznym, oprowadzam grupy nie tylko po Elblągu, ale również po okolicy – mówi Małgorzata Kobus.

To jej trzecia próba w Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu. - Traktuję go jako dobrą zabawę, sprawdzenie siebie i tym razem się powiodło. Największy problem miałam z zagadnieniami sportowymi. W tych tematach, przyznam się, jestem słaba. Sporo było pytań, w których prawidłową odpowiedź musiałam wybierać losowo. Ogólnie pytania w teście były trudne. Miałam też kłopot z odpowiedziami na pytania z waszej gazety, ale żyjąc na co dzień w tym mieście zawsze można odnieść się pamięcią do bieżących wydarzeń, coś skojarzyć – podkreśla pani Małgorzata.

Pani Małgorzata uważa Elbląg za najpiękniejsze miasto w Polsce. – Ma niezwykłą historię, wspaniałą starówkę, mieszkają w nim cudowni ludzie. Elbląg urzeka mnie każdego dnia. Turystów „zarażam” naszym miastem, zachwycam ich nim. Uwielbiam młodzież, która przyjeżdża do naszego miasta, a często jest tak, że oni znają jego historię. Możemy prowadzić wówczas bardzo ciekawy dialog – mówi pani Małgorzata.

Pani Małgorzata już dziś zapowiedziała udział w siódmej edycji Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. – W ubiegłym roku znalazłam się w pierwszej dziesiątce, teraz zwyciężam jako pierwsza kobieta w historii tej imprezy. Jestem bardzo duma z tego – mówi pani Małgorzata.

Nagrodą dla zwyciężczyni było 3 tys. zł. Ufundował ją prezydent Elbląga Michał Missan.

Tak było na VI Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu.

Sprawdź się w Teście.

Organizatorami wydarzenia były: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Sponsorem głównym VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu dla młodzieży była Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Sponsorami VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu były firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Michał Missan, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Rada Miejska w Elblągu.