Mali bohaterowie, wielkie historie. Dzień Wcześniaka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zaprasza na spotkanie z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2026 r. o godz. 12:30 w dużej sali konferencyjnej szpitala (poziom -1). To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania, rozmów o wcześniactwie oraz spotkania z osobami, którym bliska jest tematyka opieki nad najmłodszymi pacjentami.

Światowy Dzień Wcześniaka, obchodzony w listopadzie, zwraca uwagę na dzieci urodzone przedwcześnie, ich niezwykłą siłę oraz drogę, jaką pokonują od pierwszych chwil życia. Tegoroczne spotkanie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbędzie się pod hasłem „Wcześniak – Mały Wojownik!”.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do dzieci urodzonych przedwcześnie, jak i dorosłych wcześniaków, ich rodziców, bliskich oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką wcześniactwa. Będzie to czas poświęcony małym bohaterom, ich historiom, codziennym zmaganiom i osiągnięciom.

Na uczestników spotkania czekać będą drobne upominki, tort, ścianka fotograficzna, a także gry i zabawy. Ważnym punktem wydarzenia będzie również możliwość spotkania i rozmowy z personelem Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka im. WOŚP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Spotkanie będzie okazją do podkreślenia znaczenia specjalistycznej opieki neonatologicznej oraz docenienia pracy personelu medycznego, który każdego dnia troszczy się o najmłodszych pacjentów. To także przestrzeń do integracji rodzin, wymiany doświadczeń i wspólnego celebrowania historii dzieci, które mimo trudnego początku życia każdego dnia udowadniają, jak wiele potrafią.

Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia i nagrania, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szpitala.