Marszałek Senatu w Elblągu i Braniewie

Prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, odwiedzi w poniedziałek Elbląg i Braniewo. Weźmie między innymi udział w debacie z młodzieżą i otwarciu wystawy o 100-leciu Senatu.

Poniedziałkowa wizyta marszałka Senatu w Elblągu rozpocznie się o godz. 15.15 w parku Planty, gdzie razem z władzami miasta zasadzi „dęby demokracji”. Godzinę później w Bibliotece Elbląskiej, sali „U św. Ducha” odbędzie się wernisaż wystawy „Historia i teraźniejszość – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”, po której rozpocznie się dyskusja panelowa z młodzieżą na temat „Jak i dlaczego warto angażować się w życie społeczne?”.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wspólnego sadzenia drzew oraz na wernisaż wystaw przygotowanej z okazji obchodzonej w tym roku w 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Wystawa jest pretekstem do spotkania się z marszałkiem w Elblągu, lecz najbardziej ciekawi mnie dyskusja profesora Grodzkiego z młodzieżą. Wezmą w niej udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, elbląskich szkół średnich oraz Rady Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży - informuje senator Jerzy Wcisła, który zaprosił Tomasz Grodzkiego do Elbląga. - Wspólne sadzenie drzew ma nam przypominać, że to, co robimy dzisiaj ma wpływ na życie przyszłych pokoleń i że naszym zadaniem jest budowanie dobrego klimatu dla demokracji.

6 czerwca Tomasz Grodzki odwiedzi również Braniewo, gdzie spotka się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP Braniewie oraz z przedstawicielami braniewskich władz, organizacji i instytucji.