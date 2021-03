Maseczki dla elblążan

Do Elbląga dotarło we wtorek (9.03) 498 tys. sztuk maseczek jednorazowych dla mieszkańców. Nasz region otrzymał je z Agencji Rezerw Strategicznych, w związku z największym w kraju zagrożeniem koronawirusem.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia przewidziane są 4 maseczki na mieszkańca. Maseczki trafią między innymi do domów pomocy społecznej, a także do instytucji pomocowych, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Caritasu Diecezji Elbląskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, które będę je przekazywać swoim podopiecznym. Od środy maseczki będzie można także odbierać w punktach dystrybucji na terenie miasta. Znajdują się one głównie w instytucjach miejskich. Mieszkańcy, którzy potrzebują maseczki mogą się zgłaszać do punktów odbioru od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania instytucji. Maseczki wydawane będą do wyczerpania zapasów.

Lista punktów dystrybucji maseczek dostępna poniżej

1. Żłobek Miejski nr 2, ul. Asnyka 4

2. Żłobek Miejski nr 4, ul. Zajchowskiego 1

3. Żłobek Miejski nr 5, ul. Kalenkiewicza 25

4. Przedszkole nr 3, ul. Bema 26

5. Przedszkole nr 4, ul. Szczecińska 30

6. Przedszkole nr 5, ul. Szańcowa 9

7. Przedszkole nr 6, ul. Browarna 13

8. Przedszkole nr 8, ul. Bema 9

9. Przedszkole nr 10, ul. Mączna 8

10. Przedszkole nr 11, ul. Kopernika 2

11. Przedszkole nr 13, ul. Kos. Gdyńskich 57

12. Przedszkole nr 14, ul. Bałuckiego 17

13. Przedszkole nr 15, ul. Starowiejska 24

14. Przedszkole nr 17, ul. Karowa 30

15. Przedszkole nr 18, ul. Mielczarskiego 47

16. Przedszkole nr 19, ul. Ślusarska 8

17. Przedszkole nr 21, ul. Wiejska 6

18. Przedszkole nr 23. ul. Płk. Dąbka 49

19. Przedszkole nr 24, ul. Brzechwy 5

20. Przedszkole nr 26, ul. Bema 59

21. Przedszkole nr 29, ul. Gen. Andersa 5a

22. Przedszkole nr 31, Al. Grunwaldzka 44a

23. Przedszkole nr 33, ul. Królewiecka 35

24. Przedszkole nr 34, Al. Grunwaldzka 67

25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Karowa 1, w godz. 8.00 – 15.30

26. Hala Sportowo-Widowiskowa, Al. Grunwaldzka 135, w godz. 8.00 – 22.00

27. Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.30, pt. 7.30 – 14.30

28. Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.30, pt. 7.30 – 14.30

W przedszkolach i żłobkach wydawanie w godz. 7.00 – 16.00