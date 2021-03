Miasto będzie szukało inwestorów na Zachodzie

Na czwartkowym (11.03) posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta rozmawiano między innymi o promowaniu inwestycji w Elblągu, które będą związane z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Jak podkreślił Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Elblągu, przekop daje duże możliwości inwestycyjne miastu.

- Skupimy się na kampanii w czterech krajach: Niemczech, Holandii, Francji oraz Anglii, jeśli chodzi o możliwości inwestowania w Elblągu. Będzie się to odbywało przez stronę dedykowaną inwestorom oraz chcemy nawiązać współpracę z firmą Pro Progressio, jeśli chodzi o obsługę biznesu i inwestorów. Firma jest znana i ma bardzo szerokie kontakty – mówił Adam Jocz.

Adam Jocz zaznaczył również, że współpraca z taką firmą przed oddaniem przekopu pozwoli na poszerzenie możliwości inwestycyjnych. Radny Cezary Balbuza dopytywał, czy promocja przekopu będzie również prowadzona w krajach wschodnich: jak Rosja, Ukraina czy Białoruś.

- Już wcześniej mieliśmy rozmowy z Ukraińską Izbą Handlową. Są zainteresowani tym tematem. Obecnie są jednak ograniczenia związane z pandemią, więc temat pozostaje w „zawieszeniu”. Z naszych informacji wynika, że zainteresowali się bardzo przejściem kolejowym - odpowiedział Adam Jocz.

Przypomnijmy, że do końca budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną pozostało piętnaście miesięcy. Kanał przez Mierzeję Wiślaną wraz z wyspą na Zalewie Wiślanym ma być gotowy w czerwcu 2022 roku. To pierwszy etap inwestycji, która jest warta w sumie ok. 1,8 miliarda złotych. Drugi etap, czyli prace na rzece Elbląg wraz z budową mostu w Nowakowie, ma rozpocząć się w kwietniu. Przetarg na trzeci etap, czyli pogłębienie toru wodnego od kanału do Elbląga ma być też ogłoszony w tym roku.