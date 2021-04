Mieszkańcy: Ta ścieżka stworzy zagrożenie

- Jesteśmy za rozbudową ścieżek rowerowych, ale niech będą one wykonane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przy Agrykoli powstaje ścieżka, która będzie przebiegać 70 cm od drzwi wejściowych do naszej klatki schodowej – zaalarmowali nas mieszkańcy jednego z budynków przy ul. Agrykoli. Urzędnicy twierdzą, że błąd popełnili pracownicy firmy wykonujących ścieżkę i zapewniają mieszkańców, że będzie ona bardziej oddalona od wejścia do klatki.

- Po wybudowaniu ścieżki rowerowej będzie ona przebiegać 70 cm od drzwi wejściowych do klatki schodowej. Będziemy wychodzić z budynku prosto pod koła rowerowe. Zaznaczam, iż drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz budynku zgodnie z przepisami p-poż, po otwarciu pozostanie nam tylko niecałe 30 cm chodnika. Otwieranymi drzwiami będziemy uderzać przechodniów, nie mówiąc o jadącym wózku z dzieckiem – napisał do naszej redakcji pan Henryk, mieszkaniec budynku przy ul. Agrykoli 2. - Już już w roku ubiegłym sprawę zgłaszaliśmy do urzędu, ponieważ rowery jadące od strony stadionu z górki osiągały bardzo duże prędkości. Wcześniej czy później dojdzie tu do poważnego wypadku, tym bardziej że z chwilą położenia asfaltu na ścieżce rowerowej prędkości będą jeszcze większe. Zgłaszaliśmy sprawę do Departamentu Dróg, który to zlekceważył i przesunął ścieżkę w stronę budynku. A przecież jest tu sporo miejsca, by ścieżkę od budynku odsunąć, zwłaszcza że przestawiono już słup oświetleniowy i studzienkę. Żywopłot, który tu rósł przesunięto w stronę ulicy, zamiast od strony chodnika, żeby oddzielał ścieżkę rowerową. A ścieżka winna być przesunięta w stronę ulicy co obrazują załączone zdjęcia. Prosimy o interwencję w powyższej sprawie – napisał w imieniu mieszkańców.

Urzędnicy z Departamentu Dróg wyjaśniają, że jeszcze w marcu informowali mieszkańców na piśmie o kwestiach związanych z projektowaną ścieżką. - Przekazano informację, że ścieżka rowerowa zostanie wybudowana w odległości ok. 2,0m od ściany budynku, tj. zachowując szerokość chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przed budynkiem taką jak przed rozpoczęciem inwestycji. Wskazujemy, że pierwotnie zaprojektowana ścieżka zlokalizowana miała być ok. 1,5m od ściany budynku – informuje Departament Zarząd Dróg. - W trakcie prac budowlanych w celu poprawy komfortu mieszkańców podjęto działania dotyczące przesadzenia istniejących krzewów (uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na fakt, że teren objęty jest ochroną konserwatorską) oraz przesunięcia w kierunku jezdni słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy budynku. Powyższe umożliwi wykonanie szerszego niż pierwotnie zaprojektowano chodnika i odsunięcie ścieżki rowerowej w kierunku jezdni.

Urzędnicy wskazują, że błąd popełnili pracownicy firmy, wykonującej prace na zlecenie miasta.

- Pomimo przekazania takich wytycznych i ustaleń z kierownikiem budowy, brygada wykonująca roboty przy budynku Agrykola 2 nie zastosowała się do nich. 3 kwietnia po stwierdzeniu wykonania ścieżki i chodnika niezgodnie z ustaleniami, przedstawiciele DZD podjęli interwencję u kierownika budowy nakazując częściową rozbiórkę wykonanych elementów, ponowne wytyczenie i ułożenie chodnika oraz obrzeży ścieżki rowerowej w taki sposób, aby zachować szerokość chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy budynku min. 2 m od istniejącego schodka przed drzwiami do wejścia budynku. Bezpośrednio do chodnika, od strony jezdni przylegać będzie ścieżka rowerowa szerokości 2m. Powyższe ustalenia na budowie potwierdził kierownik budowy – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego. - Departament Zarząd Dróg przedmiotowych wyjaśnień udzieli także niezależnie mieszkańcowi zgłaszającemu te kwestie.

Urzędnicy dodają, że by zmniejszyć prędkość przejazdu rowerzystów w sąsiedztwie budynku przy ul. Agrykola 2, wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia.

- Na odcinku projektowanej ścieżki rowerowej przy dojeździe od strony parku do budynku Agrykola 2 z uwagi na stosunkowo duży spadek podłużny na ścieżce planowane jest zastosowania oznakowania w postaci pasów poprzecznych ostrzegawczych grubowarstwowych (grubości 3 mm i szerokości ok. 12 cm; kilka sztuk w rozstawie kilkunastometrowym) oraz termoznaków ostrzegających rowerzystów przed zbliżaniem się do potencjalnie niebezpiecznego miejsca, tj. do miejsca, w którym ścieżka rowerowa zbliża się bezpośrednio do chodnika oraz go przecina i posiada rozwidlenie przy przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym – dodają urzędnicy z Zarządu Dróg.