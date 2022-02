Mieszkaniec znów spotka radnego w urzędzie

Niedawno pisaliśmy o interpelacji radnego Marka Osika, który pytał o możliwość przywrócenia dyżurów radnych w Urzędzie Miejskim - te zostały wstrzymane przez koronawirusa. Dziś (23 lutego) ogłoszono, że dyżury w tej formie wracają 1 marca.

Jak twierdził Marek Osik w swoim piśmie, wspomniane ograniczenia w zakresie spotkań mieszkańców z radnymi utrudniały wypełnianie mandatu radnego.

- W najbliższym czasie zostanie wdrożone rozwiązanie ułatwiające spotkania radnych z mieszkańcami z zachowaniem reżimu sanitarnego - zapowiadał prezydent Witold Wróblewski w odpowiedzi na interpelację z 15 lutego.

Media społecznościowe Rady Miejskiej podają, że spotkania radnych z mieszkańcami na terenie urzędu wracają 1 marca.

- Spotkania mieszkańców Miasto Elbląg z radnymi będą się odbywały w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, tj.: zakryciu ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób - czytamy w komunikacie. - Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa spotkania z radnymi będą umawiane wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu z Biurem Rady Miejskiej:

- (55) 239 33 03 lub (55) 239 33 08,

- brm@umelblag.pl,

- bądź po indywidualnym kontakcie z radnym.

Dane do kontaktu z poszczególnymi radnymi Rady Miejskiej w Elblągu dostępne są na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - podają media społecznościowe RM.

Przy okazji przywrócenia spotkań z radnymi w UM spytaliśmy, jak przedstawiają się obecnie możliwości spotkania z prezydentem miasta. W tej kwestii na tę chwilę nie ma zmian.

- Jednak jesteśmy wszyscy krótko po konferencji premiera i ministra zdrowia, gdzie była mowa o zdejmowaniu kolejnych obostrzeń - podkreśla Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. W czasie tej konferencji odniesiono się m. in. do kwestii funkcjonowania urzędów i prowadzenia przez nie pracy zdalnej. - Śledzimy centralne rozporządzenia i będziemy się do nich odnosić. Tak jak to możliwe, w bezpieczny sposób, będziemy się otwierać, o czym będziemy informować w oddzielnych komunikatach - podkreśla Łukasz Mierzejewski.