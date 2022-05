 Multimedialna wystawa i VR

W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, w każdą środę w godz. 12-20, prezentowana jest wystawa o pierwszych powojennych mieszkańcach Elbląga. Multimedialna sala, w której można obejrzeć cyfrowe wizerunki najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych, można zwiedzać z telefonem, a całość uzupełnia aplikacja VR. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Pierwsza wystawa w nowej multimedialnej przestrzeni zatytułowana jest „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949”. Za pośrednictwem m.in. holoboksa i piramid holograficznych zwiedzający mogą obejrzeć cyfrowe animacje przedmiotów związanych z mieszkańcami i powojennym miastem. W wersji cyfrowej obejrzeć można także stare fotografie, archiwalne plakaty i afisze oraz wycinki gazet z tamtego okresu. To zasoby, które szczególnie zainteresowanych tym okresem mogą zatrzymać na wystawie nawet kilka godzin. Dla uatrakcyjnienia przestrzeni i odbioru na wystawie znajdują się także rzeczywiste przedmioty z wspomnianego okresu udostępnione z prywatnych kolekcji. Część z nich była pozostawiona przez przedwojennych mieszkańców, którzy w pośpiechu opuszczali miasto, część przywieziona przez przybyszy, którzy z Elblągiem związali swój powojenny etap życia.



Zwiedzanie z telefonem i VR

Do szerszego poznania treści wystawy służy aplikacja mobilna, z wykorzystaniem której zwiedzający będą odkrywać dodatkowe informacje oraz wizerunki cyfrowe. Ta alternatywa ma nie tylko dostarczyć dodatkowych informacji, ale także uatrakcyjnić zwiedzanie szczególnie młodzieży. Dlatego na tę wystawę warto zabrać swój telefon. Całość uzupełnia aplikacja VR, czyli wirtualna rzeczywistość, która przenosi zwiedzającego do powojennego zakładu fotograficznego, gdzie ma do wykonania określone zadania.

Godziny otwarcia i bezpłatny wstęp

Multimedialna wystawa, która znajduje się na II piętrze w CSE „Światowid” otwarta jest w każdą środę w godz. 12-20. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Dla grup szkolnych i zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego, dogodnego terminu zwiedzania, poprzedzonego wcześniejszą rezerwacją tel. 55 611 20 69; 55 611 20 84 lub mail: rpd@swiatowid.elblag.pl

Regionalna Pracownia Digitalizacji

Wystawa zrealizowana została przez Regionalną Pracownie Digitalizacji funkcjonującą w CES „Światowid”, w ramach projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”.

Projekt „Muzea ponad granicami. Etap II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

