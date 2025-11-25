Mural na okrągłą rocznicę Biennale Form Przestrzennych

Jeszcze w tym roku w Elblągu zrealizowany zostanie kolejny mural upamiętniający ważne dla miasta wydarzenie. Z okazji 60. rocznicy Biennale Form Przestrzennych na ścianie budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pocztowej 2 powstanie wielkoformatowe dzieło nawiązujące do tradycji elbląskiej sztuki form przestrzennych.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 19 prac przygotowanych przez 17 artystów. Komisja konkursowa wyłoniła dwa najlepiej ocenione pod względem artystycznym i merytorycznym projekty, a ostateczną decyzję pozostawiono mieszkańcom. Laureatkę wybrano w głosowaniu na oficjalnym profilu miasta Elbląg na Facebooku.

Zwyciężczynią konkursu została Justyna Kanownik, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Autorka nagrodzonego projektu otrzyma 5 tys. zł przyznane przez prezydenta Elbląga, a jej praca zostanie zrealizowana na elewacji I LO.

Mural, jako współczesna forma wielkoformatowej wizualizacji sztuki, będzie promował unikatowe elbląskie formy przestrzenne – metalowe rzeźby, które od lat stanowią artystyczną wizytówkę miasta i regionu. Realizacja muralu odbywa się w ramach projektu „Szlakiem Elbląskich Form Przestrzennych”, współfinansowanego z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu „Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej”.

To kolejny jubileuszowy mural, który wzbogaci przestrzeń miejską i podkreśli wyjątkowy charakter miasta o bogatej historii sztuki i przemysłu. Przypomnijmy, że niedawno przy ul. Browarnej odsłonięto mural poświęcony 130-leciu elbląskiej komunikacji tramwajowej.