Na 1 Maja trwają prace

Chociaż remont pasażu przy ul. 1 Maja finansowany z budżetu obywatelskiego dobiegł końca, przy tej ulicy nadal pracują ekipy z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Co się tutaj zmieni?

Pracownicy EPGK zdjęli dotychczasową kostkę chodnikową.

Fot. Mikołaj Sobczak

Jak wyjaśnia Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta, w pobliżu wyremontowanego pasażu nie jest kładziona nowa kostka, ale wyrównywana ta, która już była tam wyłożona.

- To efekt wcześniejszych ustaleń m. in. Departamentu Zarządu Dróg, związanych z tym, by zadbać także o otoczenie nowej inwestycji z Budżetu Obywatelskiego. Prace zostaną zrealizowane ze środków bieżących miasta zaplanowanych na takie cele w tegorocznym budżecie, nie są jeszcze dokładnie oszacowane koszty tych konkretnych prac - podkreśla.

O remoncie pasażu przy 1 Maja pisaliśmy niedawno w naszej rubryce Hit czy kit? Przypomnijmy jednocześnie, że w 2023 r. zrealizowano w okolicy inne inwestycje. Modernizowano park Planty, fontannę i przebudowano Ślimaczą Górkę, co kosztowało w sumie ok. 5 milionów złotych. Wiosną 2024 przy ul. 1 Maja i placu Słowiańskim pojawiły się z kolei duże kolorowe donice, które pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej właśnie obsadzili kwiatami. Ta okolica ma nadal jednak pewne mankamenty, bo np. widok "okien" i pomieszczeń po dawnym sklepie z wędlinami straszy w tym miejscu od wielu lat, o czym zresztą niejednokrotnie pisaliśmy na naszych łamach.

Co o zmianach na 1 Maja i w jej okolicach sądzą nasi Czytelnicy? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.

Fot. red.