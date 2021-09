Na 13. Pułku po staremu

Od poniedziałku, 20 września, na ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego wraca dawna organizacja ruchu. Urzędnicy stwierdzili, że zmiana kierunku jazdy na tej ulicy nie przyczynia się do poprawy sytuacji na ul. Bema.

13. Pułku Przeciwlotniczego to niewielka wąska uliczka łącząca ul. Kościuszki z Saperów. Skrót, z którego często korzystają kierowcy, chcący szybciej dostać się w kierunku ul. Bema i Łęczyckiej. Na czas zamknięcia fragmentu ul. Bema, związanego z remontem sieci wodociągowej, była częścią objazdu od Bema do Kościuszki ze zmienionym – odwrotnym niż zwykle – kierunkiem ruchu. Trwało to kilka tygodni.

Po zakończeniu remontu na Bema Zarząd Dróg zdecydował, że na 13. Pułku nadal będzie funkcjonował jeden odwrócony kierunek jazdy do 3,5 ton. W naszym artykule sugerowaliśmy, że to może być dobre rozwiązanie, sprzyjające odkorkowaniu ul. Bema.

- Ruch będzie monitorowany przez zarządcę dróg i policję, rozważana jest także możliwość wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul. 13. Pułku Przeciwlotniczego - poinformowała nas wówczas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Po kilku tygodniach zapadła jednak decyzja powrotu do starego rozwiązania, sprzed wprowadzenia objazdu.

„Departament Zarząd Dróg UM informuje, że po wrześniowej obserwacji rozkładu ruchu pojazdów na ul. Bema i ulicach przyległych od 20 września (poniedziałek) przywrócona zostaje stała (poprzednia) organizacja ruchu na ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, tj. ruch jednokierunkowy od ul. Kościuszki do ul. Saperów – poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego.