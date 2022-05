Na Kanale Elbląskim będzie nowa stacja przesiadkowa

Pomiędzy pochylniami Całuny i Jelenie ma powstać nowa stacja przesiadkowa na Kanale Elbląskim, podobna do tej, która znajduje przy pochylni Buczyniec. W czwartek (5 maja) list intencyjny dotyczący inwestycji podpisały Wody Polskie oraz gmina Rychliki. Zobacz zdjęcia.

Na szlaku Kanału Elbląskiego ma powstać kolejna stacja przesiadkowa dla turystów.

- Pochylnie są obiektami historycznymi, powstały w XIX wieku. Problemem jest, iż były do tej pory nadmiernie eksploatowane. Turyści głównie pływali przez dwie pochylnie. Nasze wspólne działania zmierzają do tego, by promować turystykę dłuższą, stąd pomysł na zawiązanie współpracy z gminą Rychliki. Ona przekaże działki, które będą wykorzystywane pod budowę infrastruktury turystycznej, my zamierzamy wybudować za pochylnią Jelenie nabrzeże podobne do tego w Buczyńcu, z kompleksem pieszym i z obrotnicą - mówi Przemysław Daca prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W tym roku ma zostać uzgodniona z konserwatorem zabytków koncepcja inwestycji.

- Zlecamy także wykonanie dokumentacji. Jest to koszt około pół miliona złotych. W przyszłym roku uzyskujemy wszystkie niezbędne zgody i przystępujemy do przetargu na całą inwestycję. Jej szacunkowy koszt to około 7 mln złotych - podkreśla Przemysław Daca.

Jak zaznacza wójt gminy Rychliki, jest w niej wiele potrzeb, ale wykorzystywanie potencjału turystycznego też jest ważne.

- Chociaż nasza gmina jest typowo rolnicza, to ma też duży potencjał turystyczny. Upatruję w tej inwestycji realizacji tego potencjału. Z jednej strony miejscowość Jelonki, pochylnia Jelenie i piękny parking dla samochodów i autobusów z infrastrukturą turystyczną, a 15 km dalej miejscowość historyczna, czyli Święty Gaj. To będą dwa główne punkty turystyczne – mówi wójt Zbigniew Lichuszewski.

Z jakich funduszy zostanie sfinansowana inwestycja?

- Oczywiście w budżecie gminy takich pieniędzy nie mamy. Liczę tutaj na wsparcie samorządowców: marszałka, wojewody, ministra. Będą to pieniądze, które być może uda nam się otrzymać z funduszu Polski Ład, albo z funduszy unijnych – wyjaśnia Zbigniew Lichuszewski.

Przy podpisaniu listu intencyjnego, oprócz samorządowców i parlamentarzystów Warmii i Mazur, był także obecny wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. - Już za dwa lata, stosunkowo niedużym kosztem, uda się w sposób nowatorski i pełny zmodernizować i wybudować nabrzeże, obrotnicę i parking przy miejscu cumowania statków. Kanał Elbląski to koło zamachowe turystyki tego regionu – mówił między innymi Grzegorz Witkowski.