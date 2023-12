Na Komeńskiego ma być bezpieczniej

W poniedziałek zostanie oficjalny otwarty nowy blok operacyjny Szpitala Miejskiego przy ul. Komeńskiego. Wiele się też zmieni na samej ulicy.

W sąsiedztwie Szpitala Miejskiego przy ul. Komeńskiego istniały dotychczas dwa przejścia dla pieszych. Jedno z nich – pomiędzy ul. Reja a wjazdem na teren szpitala – zostanie zlikwidowane, w jego miejsce powstanie nowe przejście, bliżej wjazdu do szpitala. Na obu przejściach, jak informuje Zarząd Dróg, powstanie aktywne oznakowanie (pulsujące sygnały świetlne z interaktywną sylwetką pieszego), dodatkowe oświetlenie, czerwone oznakowanie na jezdni oraz przebudowane zostanie dojście do przejść. – Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych – argumentują urzędnicy. Prace już trwają (prowadzą je elbląskie firmy:Elmar-Electric i PPHU Instalmet) i mają się zakończyć do 31 grudnia. Koszt? 156 tys. zł, z czego 100 tys. zł to dofinansowanie z jednego z rządowych programów.

Od strony ul. Komeńskiego powstanie także wkrótce nowy – dodatkowy - wjazd na teren szpitala. Prace mają potrwać do końca marca przyszłego roku i kosztować 558 tys. zł. Wykona je Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

O tym, jak wygląda nowo wybudowany blok operacyjny Szpitala Miejskiego, napiszemy w portElu w poniedziałek, kiedy to odbędzie się jego oddanie do użytku.