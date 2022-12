"Na szczęście przed rozładunkiem sprawdziłem, co do mnie przyjechało"

Do pana Marcina 1 grudnia przyjechał transport węgla, który kupił on po tzw. cenie preferencyjnej. - We wniosku złożonym w Urzędzie Miasta w Elblągu określiłem jednoznacznie, jakim towarem jestem zainteresowany. Miała to być tona atestowanego węgla o frakcji orzech. Zanim nastąpił rozładunek, postanowiłem osobiście sprawdzić, co do mnie przyjechało - opowiada elblążanin.

"To nie jest orzech"

Pan Marcin podkreśla, że "ma już pewne doświadczenie przy zakupie węgla”. - Kupuję go od kilkunastu lat, spotkałem się z różnymi nieprawidłowościami. Czasem było to trochę gruzu zmieszanego z węglem, innym razem próbowano wcisnąć kawałki węgla zmieszane z miałem węglowym. W tym wypadku szacuję, że przywieziony do mnie towar to: w 20 proc. orzech, 40 proc. groszek, 40 proc. miał węglowy. Odmówiłem przyjęcia towaru. W firmie, z której przyjechał towar, pani powiedziała mi przez telefon, że zamiałowany węgiel dostali i taki rozwożą. Dowiedziałem się również od niej, że osób niezadowolonych z tego węgla jest sporo. Taki węgiel mógłby uszkodzić mi piec. Przy takiej zawartości miału i pyłu węglowego w niektórych okolicznościach może wystąpić wybuch miału. Urządzenie, które nie jest przystosowane do spalania miału węglowego, może wybuchnąć - opowiada pan Marcin.

"My tylko rozwozimy"

Władze Elbląga jako firmę, która na zlecenie samorządu przywozi węgiel mieszkańcom i zajmuje się jego dystrybucją, wybrały firmę Terminal Portowy Elbląg. Jednak, jak podkreśla prezes tej firmy, nie ma ona wpływu na jakość węgla. - Nasza firma nie jest sprzedawcą węgla w cenach preferencyjnych oferowanych przez gminy, zatem osoba, która pojawiła się u państwa nie mogła kupić węgla w cenie 1890 zł w Terminalu Portowym Elbląg. Zajmujemy się jedynie w ramach zawartych z gminami umów dystrybucją opału dla mieszkańców. Nasza usługa obejmuje transport od dostawcy węgla na plac składowy przy ul. Radomskiej 5-7 w Elblągu oraz po przekazaniu nam informacji przez urząd gminy na dostawie opału pod wskazany adres do uprawnionego do jego odbioru mieszkańca - podkreśla Jarek Ostański, prezes zarządu firmy Terminal Portowy Elbląg.

Firma, jak zaznacza jej szef, nie nalicza z tego tytułu żadnych opłat. - Będąc jedynie dystrybutorem, de facto przewoźnikiem, a nie stroną handlową transakcji, Terminal Portowy Elbląg nie gwarantuje jakości dostarczanego towaru i za nią nie odpowiada. Dostarczamy jedynie taki węgiel, jaki nam powierzono. Według przekazanych nam informacji węgiel pochodzi z Kolumbii. Węgiel nie jest w żaden sposób zmieszany z miałem, lecz posiada podziarno, dlatego zachęcamy odbiorców do tego, żeby wybrali się do nas przed dostawą w celu oceny jakości kupowanego węgla - napisał w mailu do naszej redakcji prezes Jarek Ostański.

"Spełnia wszystkie normy"

Dostawcą węgla dla elblążan po preferencyjnej cenie jest spółka Skarbu Państwa PGE Paliwa.

- Węgiel oferowany przez PGE Paliwa jest certyfikowanym, spełniającym wszystkie normy jakościowe produktem o wysokiej kaloryczności, przeznaczonym do spalania zarówno w małych przydomowych piecach, i jak i w piecach ciepłowniczych. PGE Paliwa importuje węgiel tylko i wyłącznie od sprawdzonych kontrahentów. Każdy transport poddawany jest kontroli jakości węgla zarówno w porcie nadania na załadunku, jak i w porcie odbioru na rozładunku, a badania wykonywane są przez niezależne, akredytowane laboratoria. Ich wyniki są potwierdzone stosownym certyfikatem. Dopiero wtedy PGE Paliwa, na podstawie wystawionego certyfikatu, rozlicza się z dostawcami - czytamy w mailu przesłanym nam przez biuro prasowe PGE.

Z przesłanej nam informacji możemy się także dowiedzieć, że „podczas wieloletniej działalności, PGE Paliwa nigdy nie spotkała się z sytuacją, w której dostarczony byłby ładunek inny, niż zamówiony węgiel".

- Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że dostarczony ładunek byłby inny niż zamówiony, taka dostawa byłaby odrzucona, zgodnie z zapisami kontraktów handlowych. Każdorazowo do sprzedawanego przez PGE Paliwa węgla dołączany jest certyfikat potwierdzający jakość zakupionego towaru, który otrzymuje klient. W przypadku, gdyby zakupiony towar, zdaniem odbiorcy, był niezgodny z certyfikatem, podmiot, który zakupił węgiel od PGE Paliwa jest uprawniony do złożenia reklamacji - informuje biuro prasowe PGE.

"Urząd zwróci mi pieniądze"

Jak podkreśla pan Marcin, w Urzędzie Miejskim w Elblągu otrzymał informację, że pieniądze za zakupiony węgiel zostaną mu zwrócone. - Sprawę załatwiłem szybko, a dziś (6 grudnia-red.) poinformowano mnie, że na zwrot pieniędzy będę czekał góra tydzień. Więc nie robili żadnych problemów. Powiedzieli mi, że to nie oni odpowiadają za jakość tego węgla - mówi mężczyzna.

Jak podkreśla Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta Elbląga, miasto nie ma żadnego wpływu na jakość węgla oferowanego po tzw. cenie preferencyjnej. - My jesteśmy tutaj jedynie pośrednikiem. Osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji, jak opisywany tutaj Czytelnik, zostaną zwrócone pieniądze i wystawiona zostanie faktura korygująca - mówi rzecznika.