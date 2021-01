Na tropie parkowych ścieżek

Szara kostka oznacza ścieżkę dla rowerów, jasna - dla pieszych (fot. Czytelnik)

Inwestycja w parku Dolinka wzbudza spore zainteresowanie mieszkańców, którzy wysyłają maile w tej sprawie również do naszej redakcji. - Te jasne kostki to chyba przebieg ścieżki rowerowej. Dlaczego jest taka wąska i kto to zatwierdził? - pyta nasz Czytelnik, przesyłając zdjęcie z postępów prac w parku. Urzędnicy wyjaśniają: - To jest dodatkowa ścieżka dla pieszych.

Zdjęcie, które zamieszczamy przy artykule, zostało wykonane przez naszego Czytelnika jeszcze przed opadami śniegu. - Po artykule w którym opisujecie Państwo postępy prac w parku Dolinka, zaciekawiły mnie komentarze, które wyrażają niezadowolenie z kolejnego, beznadziejnego zaplanowania ścieżek rowerowych. Mieszkam blisko parku, wiec poszedłem na spacer sprawdzić osobiście...i faktycznie mamy kolejny elbląski bubel, o ile projekt faktycznie wyznacza przebieg ścieżki w nowo budowanym chodniku. Mianowicie ścieżka jest bardzo, ale to bardzo wąska. I tu moja prośba, czy mogą Państwo to zbadać? Zadzwonić, zapytać, a później opisać? - pisze jeden z Czytelników. Na odpowiedź z ratusza czekaliśmy prawie tydzień. Wynika z niej, że obawy Czytelnika są bezpodstawne. - Informujemy, że wszystkie ścieżki rowerowe w parku Dolinka są zaprojektowane i będą wykonane o szerokości 2 m. Nawierzchnia dla rowerów jest ciemnoszara, docelowo będą oznaczenia, że jest to ścieżka dla rowerów. Jest to nawierzchnia z bardzo dobrej kostki bezfazowej o powierzchni śrutowanej, która spełniać będzie wymagania użytkowe i estetyczne – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Ścieżka dla pieszych w znaczącej części parku będzie biegła równolegle obok ścieżki rowerowej i będzie miała szerokość również 2m. W części parku - od amfiteatru do ul. Kościuszki będzie ścieżka dla pieszych z obu stron rzeki, w jednej części o szerokości 2 m, a w drugiej obok 2 m. ścieżki rowerowej dodatkowo ścieżka dla pieszych o szerokości 1 m. Cieszy nas, że mieszkańcy interesują się tym projektem i pragną dzielić się uwagami także na etapie jego realizacji. Dokładamy wiele staranności i zaangażowania, by park zadowolił wszystkich użytkowników – dorosłych, dzieci, pieszych i rowerzystów. Pragniemy zwrócić jednak uwagę, że tam gdzie prowadzone są prace - Park Dolinka jest terenem budowy, gdzie pracuje także sprzęt ciężki. Dlatego też obecność osób postronnych jest ze względów bezpieczeństwa zabroniona – dodaje urzędnik. Przypomnijmy, że modernizacja parku Dolinka ma kosztować około 12 mln złotych, a prace mają się zakończyć w październiku.



RG