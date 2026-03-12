Nabór do młodzieżowego sejmiku Warmii i Mazur

Rusza nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego III kadencji. Młodzieżowy sejmik to forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych. Może m.in. występować z własnymi inicjatywami oraz doradzać samorządowi województwa w istotnych sprawach dla młodzieży, co daje młodym mieszkańcom regionu możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym.

Radnych jest 27, to osoby w wieku od 13 do 21 lat, kadencja trwa 2 lata.

– Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się 13 czerwca 2022 roku w Olsztynie – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Wówczas stał się on formalnym partnerem samorządu województwa w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji czy wykorzystania funduszy europejskich. Aktywność młodych ludzi zależy od nich samych, a nasi młodzi radni swoją pomysłowością i zaangażowaniem udowadniają, że są przyszłością regionu i lepszej polskiej polityki.

Kandydatów mogą zgłaszać podmioty działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności: młodzieżowe rady gmin, miast i powiatów, samorządy uczniowskie i studenckie oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży.

Każdy podmiot może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia na formularzu zgłoszeniowym wraz z wymaganymi zgodami i oświadczeniami. Do zgłoszenia warto dołączyć krótki materiał wideo (do 3 minut), w którym kandydat przedstawi swoją motywację oraz pomysły na działalność w sejmiku.

Więcej informacji na stronie:

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/10227-nabor-do-mlodziezowego-sejmiku-warmii-i-mazur