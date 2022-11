Nareszcie długi weekend: Święto i Bieg Niepodległości oraz quiz z nagrodami!

Każdy z nas na to czekał - nareszcie nadchodzi długi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Czwartek (10 listopada)

O godz. 17 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie poświęcone rozwojowi turystyki nad Morzem Bałtyckim na przełomie XIX i XX wieku, którego gościem będzie wybitny badacz historii tego okresu prof. dr hab. Tadeusz Stegner. Rozmowę na profilu FB Biblioteki Elbląskiej poprowadzi dr Radosław Kubus.

Piątek (11 listopada)

Władze miasta zapraszają do udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zachęcając również elblążan do wywieszenia flag i dekorowania domów oraz balkonów barwami narodowymi.

W piątek wystartuje ósma już edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości. Na starcie pojawią się osoby w każdym wieku. Najpierw dzieci pokonają Mały Bieg Niepodległości, a następnie na linii startu znajdą się zawodnicy rywalizujący w biegu głównym na 10 km i sztafetach.

Rocznicę odzyskania niepodległości będziemy świętować nie tylko na ulicach Elbląga podczas Biegu Niepodległości, ale także w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej, gdzie wystartuje tam pływacka sztafeta. Zawodnicy spróbują wspólnie pobić dotychczasowy rekord wynoszący 136 kilometrów. Zachęcamy do kibicowania!

Sobota (12 listopada)

Sobotę warto zacząć od quizu portElu, który w tej edycji jest wyjątkowy, bo z nagrodami. Na śmiałków czeka 25 pytań o tradycjach morskich Elbląga, a dla trzech najlepszych nagroda finansowa. Za pierwsze miejsce - 1000 zł, za drugie miejsce - 500 zł i za trzecie - 300 zł, ufundowane przez władze Elbląga. Quiz na stronie portEl.pl rozpocznie się godz. 11. Zapraszamy!

Już po raz 16. odbędzie się Giełda Birofilów. Organizatorzy tradycyjnie zapraszają do kawiarni u Aktorów przy ul. Dębowej 1c w godz. 8-14. Będzie można powymieniać się, sprzedać lub kupić kufle browarniane, pokale i szklanki, otwieracze piwne, podstawki, etykiety piwne, kapsle i inne rzeczy związane z piwem lub piwowarstwem.

Parkrun to bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję. Trasę można pokonać spacerem, marszem, truchtem lub biegiem. W tę sobotę z okazji Święta Niepodległości zaznaczmy ten dzień biało-czerwonym akcentem w ubiorze. Start godz. 9.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos.