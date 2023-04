Nareszcie dłuuugi weekend: majówka w porcie, spotkanie autorskie i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany i to długi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” zapraszają dziś (28 kwietnia) na spotkanie z Sławomirem Zygmuntem, który będzie promował ostatnio wydane dwie swoje książki: „Maria oraz inne czerniakowskie opowiastki” i „Anna oraz inne klubowe opowiastki”. Początek spotkania o godz. 17. Wstęp wolny

To będzie już 102. edycja parkrun park Modrzewie Elbląg. Organizatorzy, jak co sobotę, zapraszają do wspólnego przejścia, przetruchtania, przebiegnięcia 5 km po parkowych alejkach. Zacznijmy wspólnie i aktywnie długi majowy weekend! Start o godz. 9.

Majówkę rozpoczynamy w poniedziałek (1 maja) w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj, gdzie prof. Andrzej Groth wygłosi wykład na temat Brytyjskiej Kompanii Wschodniej w Elblągu. To nie przypadek, bo tego samego dnia na bulwarze Zygmunta Augusta pojawią się rekonstruktorzy z Garnizonu Gdańsk, którzy zaprezentują Brytyjską Kompanię Wschodnią. W planach są dwa bezpłatne rejsy statkiem Elwinga po rzece Elbląg, a o 16 ożyje scena na bulwarze Zygmunta Augusta. Wystąpią zespoły Generation Trio, Trzy Majtki i Własny Port.

We wtorek (2 maja), w Święto Flagi odbędzie się przemarsz z 30-metrową flagą po ul. Stary Rynek, odbędzie się pokaz musztry w wykonaniu uczniów zespołu szkół, a także występy artystyczne.

Przemarsz z flagą rozpocznie się o 12 przy napisie "Elbląg" na ul. Wodnej, cel: Brama Targowa, gdzie odbędą się główne uroczystości.

Na 2 maja zaplanowano jeszcze dwa wydarzenia. W Bibliotece "Bulaj" przy ul. Zamkowej o godz. 15 odbędzie się spotkanie z archeologiem Jakubem Jagodzińskim na temat praportu Truso. O 17 w tym samym miejscu rozpoczną się warsztaty modelarskie.

Środowe miejskie uroczystości związane z 232. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się mszą w intencji ojczyzny w elbląskiej katedrze o godz. 11.30, o 12.30 na placu katedralnym odbędzie się oficjalna część obchodów. Po jej zakończeniu na bulwarze Zygmunta Augusta potrwa "Majówka w porcie Elbląg", w ramach której odbędzie się parada wodna na rzece.

Dla mieszkańców od 13:30 będą dostępne bezpłatnie kajaki, motorówki, rowery wodne i inny sprzęt. Rezerwacji należy dokonywać przez stronę Grupy Wodnej. W strefie gier i zabaw znajdą się m. in. dmuchane zamki i place zabaw, dostępne od godz. 13:30 do 17. Kluby sportowe i MOSiR wystawią się ze swoimi atrakcjami. Do tego na dzieci czeka malowanie twarzy, bańki, a dla wszystkich strefa gastronomiczna, strefa chillout. Będzie też food truck z zupą rybną od uczniów ZSG, gra terenowa na starówce, "mobilne laboratorium", stanowiska służb mundurowych, wystawa samochodów off-road... Zapowiada się sporo atrakcji dla dzieci i całych rodzin.

