Nareszcie świąteczny weekend: Wielkanoc, śniadanie dla samotnych i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza młodzież w wieku 14+ na kolejne Spotkanie Amatorów Sztuki, które odbędzie się w piątek (29 marca) o godz. 16:30. Wstęp wolny.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom. Najbliższa edycja jest specjalna, bo wielkanocna.

777 CREW - pod taką nazwą zrzesza się grupa osób, która poświęca wolny czas, aby być dla innych, a ponieważ Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, więc postanowili działać. W nadchodzące Święta (31 marca) o godz. 10 organizują pierwsze Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych. Wolontariusze mile widziani!

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.