Nareszcie świąteczny weekend!

Każdy z Was czekał na to pięć długich dni. I wreszcie jest - weekend i to świąteczny! Mamy nadzieję, że spędzicie go w rodzinnej i serdecznej atmosferze. A jeśli nie chcecie byś w święta samotni, wpadnijcie na wielkanocne śniadanie, które w niedzielę organizują wolontariusze w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Zamkowej.

Nasza Kasia odwiedziła podopiecznych Domu Seniora, by sprawdzić, jak wyglądają przygotowania do wielkanocnego śniadania. Wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce zapraszają wszystkich, którzy nie chcą spędzać świąt wielkanocnych w samotności. To doskonała okazja, aby wspólnie usiąść przy stole, porozmawiać i poczuć prawdziwą, rodzinną atmosferę świąt.

- Podczas spotkania nie zabraknie tradycyjnych potraw wielkanocnych oraz ciepłej, serdecznej atmosfery. Każdy uczestnik będzie mile widziany, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej - zachęcają do udziału wolontariusze. Śniadanie odbędzie się 5 kwietnia, początek o godz. 10, wstęp wolny.

Zanim usiądziecie to świątecznego stołu, warto śledzić piątkowo-sobotnie sportowe zmagania elbląskich drużyn lub skorzystać z okazji do sobotniej rekreacji z parkrun.

Wesołych Świąt!

Zobacz nasz filmik