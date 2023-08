Nareszcie weekend: akcja Frombork, salon muzyczny i EOK

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Dziś (11 sierpnia) o godz. 19 w sali Ratusza Staromiejskiego, będziemy mieli niesamowitą okazję gościć jeden z najlepszych kwartetów fortepianowych młodego pokolenia - Fono Piano Quartet. To najlepsza okazja do wysłuchania polskiej i zagranicznej muzyki kameralnej skomponowanej na fortepianowy kwartet.

ZHP w dniach 11-13 sierpnia organizuje obchody 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork. Harcerze zapraszają nie tylko Honorowych Obywateli Fromborka, ale wszystkich chętnych.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery pod hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W ten weekend wyruszy spacer pod hasłem „Tajemnice Elbląga”. Szczegóły na plakacie.

Aleksandra Buła zaprasza w sobotę o godz. 11 do Ptasiego Ogrodu przy PTTK Elbląg na drugie warsztaty w cyklu „Myślinatura: z literaturą w naturze”, realizowane w oparciu o lekturę utworów literackich.

Jeszcze w sobotę w godz. 13-16 w Jegłowniku, odbędzie się pchli targ, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Żuławianki”.. Przy tej okazji można pomóc Alankowi, który potrzebuje leczenia i rehabilitacji

W sobotę, jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystansu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kolejną odsłonę Salonu Muzycznego. W tę niedzielę (13 sierpnia) czeka nas recital "Na strunach Duszy". Szczegóły na plakacie.

W Centrum Sztuki Galeria EL wciąż można podziwiać pracę autorstwa Anity Wasik pt. „meandry”. Utkana z wełny, prawie 20-metrowa instalacja „wpływa” i wypełnia przestrzeń Krużganka, zachęcając widzów do refleksji na temat wody, jej życiodajnej siły, która nas łączy, rodzi i karmi.

