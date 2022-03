Nareszcie weekend: akcje charytatywne, koncert i coś dla kobiet

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Głośna, kolorowa, różnorodna - karawana jedzie dalej. Na scenie sami przyjaciele, opowieści z czterech stron świata i amok, na który czekacie. Na scenie pojawią się Ignu, Makiwara i Surtarang. Koncert już w ten piątek (4 marca), o 19 w klubie Mjazzga. Bilety dostępne na stronie.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dziś (4 marca) o godz. 18.00, na wernisaż wystawy biżuterii pt. Alchemia szklanych koralików. Prace zaprezentują Grażyna Antoń „Tipika” oraz Joanna Młodkowska-Brach “Tauriel Design”. Będzie to pierwsza wystawa w Polsce poświęcona wyłącznie technikom koralikowym. Wystawa prezentuje prace powstałe na przestrzeni ostatnich 8 lat, są to zarówno misterne i bardzo czasochłonne formy biorące udział w konkursach, jak i drobna biżuteria codziennego użytku. Wstęp wolny.

Latem, w cyklu „Sobotni spacer z PTTK” odbył się spacer śladami kobiet prowadzony przez Adrianę Strukowicz. Wielu spacerowiczów miało po tym poczucie niedosytu. W najbliższą sobotę odbędzie się druga część tamtego spaceru. Początek: sobota godzina 11.00 przy Bramie Targowej. Przewidywany czas trwania: około dwóch godzin.

W reakcji na aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie biblioteka ogłasza specjalny kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru, który odbędzie się w sobotę (5 marca), w sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej w godz. 10:00-14:00. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zakupione zostaną książki w języku ukraińskim, głównie dla najmłodszych.

Centrum Tańca Promyk zaprasza na Dzień Kobiet. W programie spotkania: zajęcia taneczne, zajęcia fitness oraz wykłady na temat dialogu wewnętrznego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę (5 marca) o godz. 16.00. Należy zabrać ze sobą obuwie zmienne i wygodny strój sportowy. Koszt udziału to 20 zł. Obowiązują zapisy.

Przed nami szósta runda Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. Start ostatniej zimowej edycji odbędzie się w sobotę (5 marca), o godzinie 10:00, przy dawnym budynku Gimnazjum nr 7. Na zawody zapisać się można drogą mailową, telefoniczną lub wyjątkowo na miejscu w biurze zawodów.

W niedzielę (6 marca) w elbląskiej Bażantarni odbędzie się X edycja Biegu Tropem Wilczym. Chętni będą się ścigali na dystansie 1963 metrów lub 10 kilometrów. Zaplanowano również bieg dla dzieci na dystansie 196,3 metrów. Jak informują organizatorzy Biegu Tropem Wilczym, głównym celem imprezy jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Start pierwszego biegu o godz. 12.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach.