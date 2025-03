Nareszcie weekend: Dzień Kobiet, mistrzostwa dance, nagrody prezydenta i bajkowo z EOK

Co się będzie działo w ten weekend w Elblągu? O tym tradycyjnie informujemy w piątkowe południe. Na posterunku jak zwykle niezawodna Kasia i filmowa wersja zapowiedzi.

Sobota. 8 marca

8 marca świętujemy Dzień Kobiet, więc najpierw o atrakcjach przygotowanych dla pań. Na "Kobiecą sobotę" zaprasza Centrum Handlowe Ogrody. W godz. 11-19 czekają trzy fantastyczne strefy: beauty, gdzie między innymi można bezpłatnie skorzystać z porad makijażystki, kosmetologa oraz optyka. Będą też konsultacje z dietetykiem, a także strefa selfie, gdzie będzie można zrobić sobie super kobiece fotki. Czeka też specjalna akcja z nagrodami, a więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Panie jak i panowie są zawsze mile widziani na parkrun park Modrzewie Elbląg. W sobotę o godz. 9 odbędzie się już 203. edycja tego wydarzenia. To spotkania, podczas których uczestnicy wspólnie pokonują marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. Z okazji Dnia Kobiet na startujące w parkrun panie będzie czekać niespodzianka.

O godz. 12 na warsztaty literackie do Biblioteki Elbląskiej zapraszają Stowarzyszenie ALTERNATYWNI i Alternatywny Klub Literacki. To świetna okazja, by podyskutować o twórczości i sprawdzić swój warsztat poetycki czy pisarski. Więcej szczegółów tutaj.

W weekend Elbląg stanie się areną Mistrzostw Polski Disco Dance i Stage Dance. W sobotę i niedzielę w godz. 10-19 w CSE Światowid wystąpią taneczne gwiazdy oraz ogólnopolskie i lokalne talenty w takich stylach jak modern, showdance, jazz, i disco-dance. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w Światowidzie.

Sobotni wieczór to czas wręczenia Nagród Prezydenta Elbląga. O godz. 18 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka rozpocznie się uroczysta gala, na którą obowiązują wejściówki, (były dostepne w Ratuszu Staromiejskim od wtorku, o czym informowaliśmy). Transmisję na żywo w mediach społecznościowych przeprowadzi Truso TV, retransmisję będzie można zobaczyć na antenie Truso TV (sieć Vectra) w sobotę i niedzielę.

Niedziela, 9 marca

O godz. 16 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się kolejny koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Tym razem familijny pod hasłem „Witajcie w orkiestrowej bajce”. To świetna propozycja na spędzenie czasu z dziećmi w muzycznej

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.