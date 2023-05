Nareszcie weekend: Dzień Pszczoły, koncert organowy i spotkanie klasyków

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (20 maja)

O godz.11 rozpocznie się Piknik Rodzinny Dzień Pszczoły w Karczowiskach Górnych. W programie wiele atrakcji nie tylko dla miłośników miodu, będą również występy artystyczne i pokazy pracy pszczelarzy.

Ponad 300 uczestników a wśród nich m. in. dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy, którzy przez dwa festiwalowe dni zaprezentują, w postaci różnych form artystycznych, to, co kultura ukraińska ma najlepszego. Tak w największym skrócie przedstawia się 55. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej, który już 20 i 21 maja odbywać się będzie na gościnnych deskach elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (20 maja) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

W sobotę odbędzie się festiwal baniek mydlanych na Wyspie Spichrzów, początek o godz. 15.

Kino Światowid zaprasza natomiast na Weekend z Millennium Docs Against Gravity.

Niedziela (21 maja)

VIII Spotkanie Elbląskich Klasyków po dość długiej przerwie wraca na swoje miejsce i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż wraca do lokalizacji, od której to wszystko się zaczęło. 21 maja o godzinie 15 spotykamy się na parkingu pod Górą Chrobrego.

W niedzielę odbędzie się pierwszy koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym wystąpi łotewska kompozytorka i organistka Renāte Stivriņa. Początek o godz. 19 w kościele św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej. Wstęp jest bezpłatny.

