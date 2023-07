Nareszcie weekend: Garmin Iron Triathlon, Amerykański Weekend i Śniadanie na Trawie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Przed nami kolejna edycja klasycznego biwaku. Wydarzenie rozpocznie się dziś (14 lipca) nad jeziorem Pierzchalskim i potrwa 3 dni.

Od dziś do niedzieli (14-16 lipca), na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego potrwa USĄ, czyli Amerykański Weekend w Elblągu II. Na wydarzenie przewidziano wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawę amerykańskich aut i motocykli, przejażdżki po Starym Mieście oraz malowanie w stylu Pin-Up Girls. Udział w koncertach jest bezpłatny, a cegiełka o wartości 10 złotych upoważnia do zwiedzenia wystaw i skorzystania z atrakcji pozamuzycznych.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, zaprasza na darmowe spacery pod hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W tę sobotę (15 lipca) wyruszy spacer pod hasłem "O elbląskich początkach". Start o godz. 10 przy Moście Niskim, dawna „Tortuga”.

Przed nami kolejne Kino pod Chmurką. Tym razem na ekranie zobaczymy podwójnego zdobywcę Złotych Globów, czyli film pt. "Fabelmanowie" w reż. Stevena Spielberga. Start w sobotę godz. 21:30 na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL. Wstęp wolny.



Jeszcze w sobotę, w godz. 12-14 w ramach wakacyjnych zajęć „Lato w bibliotece” odbędą się rodzinne warsztaty literacko-plastyczne zainspirowane twórczością Juliana Tuwima dla dzieci. Będzie mnóstwo świetnej zabawy! Udział w zajęciach jest bezpłatny. Nie trzeba się zapisywać.

W ten weekend elbląskie Stare Miasto opanują zawodnicy, którzy wezmą udział w imprezach Aqua Speed Open Water Series (sobota, 15 lipca) oraz Garmin Iron Triathlon (niedziela, 16 lipca). Do naszego miasta przyjedzie kilkuset sportowców z całego kraju, którzy rywalizować będą w pływaniu na wodach otwartych oraz w zmaganiach triathlonowych. Miasteczko zawodów obu imprez będzie znajdować się na Bulwarze Zygmunta Augusta.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki i Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na Śniadanie na Trawie w formule, którą wszyscy dobrze znamy i lubimy. Przypominamy! Spotykamy się na dziedzińcu Galerii EL w najbliższą niedzielę (16 lipca) w godz. 10-14.

