W dniach 14-16 lipca, na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbędzie się USĄ, czyli Amerykański Weekend w Elblągu II. Na wydarzenie przewidziano wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawę amerykańskich aut i motocykli, przejażdżki po Starym Mieście oraz malowanie w stylu Pin-Up Girls. Udział w koncertach jest bezpłatny, a cegiełka o wartości 10 złotych upoważnia do wstępu na teren imprezy.

Program imprezy:

𝗣𝗶𝗮̨𝘁𝗲𝗸 𝟭𝟰 𝗹𝗶𝗽𝗰𝗮

16:00 - otwarcie USĄ - Amerykański Weekend w Elblągu II

- Wystawa Amerykańskich Aut i Motocykli

- Przejażdżki wybranymi autami po terenie Starego Miasta

- Malowanie w stylu Pin-Up Girls

20:00 - Joanna Knitter Blues & Folk Connection – "Aretha"

Koncert poświęcony muzyce Arethy Franklin - materiał ze świetnego albumu wydanego w roku 2020 z kilkoma z najbardziej znanych utworów wykonywanych przez legendarną divę muzyki soul.

𝗦𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮 𝟭𝟱 𝗹𝗶𝗽𝗰𝗮

10:00 | 13:00 - II Elbląski Turniej Koszykówki Ulicznej o puchar G&S Classics

16:00 - Mistrzostwa W Ujeżdżaniu Byka

19:00 - Proud Mary - Tribute to CCR

Koncert poświęcony twórczości amerykańskiej grupy Creedence Clearwater Revival

21:00 - Pierwszy Polski Elvis

Koncert Adama Gałki nazywanego Pierwszym Polskim Elvisem, jednego na najlepszych naśladowców Elvisa Presley'a w Europie. Artysta otrzymał oficjalny certyfikat od Priscilli, żony Presleya dla artysty o najbardziej zbliżonym głosie do głosu Elvisa.

Przez cały dzień dodatkowo:

- Wystawa Amerykańskich Aut i Motocykli

- Przejażdżki wybranymi autami po terenie Starego Miasta

- Malowanie w stylu Pin-Up Girls

𝗡𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮 𝟭𝟲 𝗹𝗶𝗽𝗰𝗮

10:00 - 15:00 (zakończenie imprezy)

- Wystawa Amerykańskich Aut i Motocykli

- Przejażdżki wybranymi autami po terenie Starego Miasta

- Malowanie w stylu Pin-Up Girls

Na terenie imprezy będą ponadto stanowiska specjalne: prezentacja studio tatuażu, warsztat z możliwością wykonania na miejscu okolicznościowego nadruku na koszulkach, strefa animacji dla dzieci, strefa gastronomiczna i inne atrakcje.

Zakupiona Cegiełka upoważnia do wstępu na teren imprezy USĄ. W godzinach funkcjonowania Muzeum Archeologiczno-Historycznego cegiełka upoważnia również do zwiedzenia wystaw eksponowanych w obiektach Muzeum (pt 16-18, sb 10-18, nd 10-15).

Udział w koncertach w ramach USĄ - Amerykański Weekend w Elblągu II (piątek 20:00 i sobota od 19:00) jest BEZPŁATNY.

Organizatorem USĄ - Amerykański Weekend w Elblągu jest G&S Classics we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest?

Koncerty grup Joanna Knitter Blues & Folk Connection, Proud Mary oraz Adama Gałki realizowane są w ramach projektu Miasto.Gramy II Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? finansowanego przez Samorząd Miasta Elbląga (Lato w Mieście)