Nareszcie weekend: Garmin Ultra Race, Salon Muzyczny i wystawa w muzeum

Nasza Kasia pozostaje na zasłużonym urlopie, ale nie znaczy to, że nie damy Wam znać, co się będzie działo w ten weekend w Elblągu i nie tylko. No właśnie, co?

Piątek, 8 sierpnia

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wystawę „American Dream. Życie i twórczość Josepha Konopki” - pierwszą w Polsce tak obszerną prezentację dzieł tego amerykańskiego malarza o polskich korzeniach, którego dorobek do dziś pozostaje niemal nieznany nad Wisłą, mimo wieloletniej obecności na artystycznej scenie Stanów Zjednoczonych. Wernisaż już 8 sierpnia o godz. 18.

Letnie wieczory pod gwiazdami z dobrym filmem? W Elblągu to proste: na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego już 8 sierpnia kolejna odsłona Letniego kina pod chmurką. Start ok. 21:45 a w repertuarze „Transcendencja”, więcej tutaj.

Jak co roku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, zaprasza na Spotkania z Perseidami. Tego lata roje meteorów będą najlepiej widoczne pomiędzy 8 a 17 sierpnia i w tych dniach w Parku Astronomicznym na Żurawiej Górze odbędą się specjalne pokazy nieba. Codziennie, od godziny 21.00, przy dobrej pogodzie, będzie można się rozsiąść na tarasach obserwacyjnych i w towarzystwie pracowników Muzeum obserwować „spadające gwiazdy”, zarówno gołym okiem, jak i przez specjalnie przygotowane na te dni teleskopy.

Sobota-niedziela, 9-10 sierpnia

Ponad 600 osób zapisało się już na zawody Garmin Ultra Race, które odbędą się w gminie Tolkmicko. Uczestnicy będą 9 sierpnia rywalizować na czterech dystansach - 12, 26, 52 i 81 km. W ramach sportowego weekendu w Tolkmicku odbędą się również zawody kolarskie Garmin Gravel Race, w ramach, których około 150 zawodników pokona trasy o długości 75 km oraz 28 km. Ze względu na zniszczenia spowodowane ostatnią powodzią trasy imprez zostaną częściowo zmienione.

Biblioteka Elbląska o godz. 12 zaprasza dzieci wraz z opiekunami na spotkanie z Pawłem Gołuchem – autorem wierszowanych książek z serii „Smocze kroniki”, które odbędzie się w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj. Wstęp wolny.

Niedziela, 10 sierpnia

Ostatni teatralny akcent w tej edycji Letniego Salonu Muzycznego już w tę niedzielę, 10 sierpnia o godz. 17 w muszli koncertowej w Bażantarni. Na scenie ONA – Marta – w tej roli Marta Piętka i ON – Pan Parsky – w tej roli Dariusz Siastacz. Autorką tekstu "Przypadkowy człowiek" jest Yasmina Reza, tłumaczenie Barbara Grzegorzewska.

Zobacz też, co dzieje się przez całe wakacje w Kinie Światowid, Bibliotece Elbląskiej i Muzeum Archeologiczno-Historycznym, sportowe wydarzenia weekendu poznasz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!