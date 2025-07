Lato z Biblioteką!

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnym programie pełnym kreatywnych spotkań, warsztatów i zabaw! W różnych agendach Biblioteki Elbląskiej na terenie miasta czeka mnóstwo atrakcji – będzie twórczo, wesoło i inspirująco. Dołączcie do nas i spędźcie lato w wyjątkowej, bibliotecznej atmosferze! Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Wakacje dla dzieci w wieku 7-12 lat w Lokomotywie (obowiązują zapisy: 55 625 60 90) Cykl kreatywnych warsztatów plastycznych, które rozbudzą wyobraźnię i pozwolą stworzyć małe dzieła sztuki. Każde zajęcia to nowa inspirująca przygoda artystyczna. 1.07, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Łapacz wyobraźni” – podczas zajęć uczestnicy wykonają łapacze snów – magiczne talizmany, które według indiańskiej tradycji chronią przed złymi snami. Każdy uczestnik stworzy swój własny łapacz snów ozdobiony nićmi, wstążkami, piórkami i koralikami. 8.07, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Mandala – koralikowe kręgi wyobraźni” – podczas zajęć uczestnicy odkryją piękno i magię mandali – niezwykłych wzorów, które inspirują artystów na całym świecie. Stworzą barwne mandalowe wzory z koralików, ucząc się cierpliwości, precyzji i koncentracji. 15.07, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Letnia torba z wyobraźnią” – podczas zajęć uczestnicy zaprojektują i ozdobią ekologiczne torby na wakacyjne skarby, poznając różne dekoracyjne techniki. 22.07, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Ołówek z wyobraźnią” – podczas zajęć uczestnicy poznają właściwości piankoliny i stworzą własne nakładki na ołówki w kształcie zwierząt, kwiatów i innych fantazyjnych wzorów. 29.07, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Wianek z wyobraźni” – podczas zajęć uczestnicy stworzą wianki z suszonych kwiatów, ucząc się komponować kwiatowe wzory, dobierać kolory i układać elementy w harmonijną całość. 5.08, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Papierowe metamorfozy – decoupage z wyobraźnią” – podczas zajęć uczestnicy nauczą się krok po kroku techniki decoupage i ozdobią różne przedmioty kolorowymi serwetkami. 12.08, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Kolaż wyobraźni” – podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak eksperymentować z kolorami i fakturami i stworzą własny wakacyjny kolaż, rozwijając wyobraźnię i ucząc się opowiadać historię obrazem. 19.08, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Filcowa dżungla wyobraźni” – podczas zajęć uczestnicy przeniosą się się do tropikalnej dżungli i zamienią kolorowy filc w egzotyczne zwierzęta. 26.08, godz. 11:00-12:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 - „Wyobraźnik – Twój biurkowy pomocnik” – podczas zajęć uczestnicy zaprojektują i wykonają organizery na przybory piśmienne, dzięki którym będzie im łatwiej utrzymać porządek na biurku. Wakacje dla dzieci w wieku 7+ w Cyberiadzie (obowiązują zapisy: 55 611 00 66) 1.07, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Ulotny świat motyli” – podczas zajęć uczestnicy poznają świat motyli. Posłuchają opowieści o ich życiu, poznają ich zwyczaje i dowiedzą się, czy są to owady pożyteczne. Pomogą w tym książki: „Motyle” autorstwa Lauren Fairgrieve, Kate Read oraz „Barwny świat motyli” Katarzyny Bajerowicz. 8.07, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Retrobajki – podróż w czasie” – podczas zajęć uczestnicy przeniosą się w przeszłość za pomocą specjalnego wehikułu czasu - projektora ANIA. 15.07, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Baśniowa Kraina – kolaż artystyczny” – podczas zajęć uczestnicy stworzą swoją prywatną Baśniową Krainę z wykorzystaniem techniki kolażu. Inspiracją będzie książka „Most do Terabithii” autorstwa Katherine Paterson. 22.07, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Podróż do wnętrza Ziemi – skały i minerały” – podczas zajęć uczestnicy wyruszą w podróż do świata skał, minerałów i skamieniałości. 29.07, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Malowane kwiaty – akwarela” – podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak sprawić by malowane kwiaty wyglądały jak żywe? Inspiracją będą ilustracje z książki pt. „Botanicum” autorstwa Kathy Willis i Katie Scott. 5.08, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Gliniane kubki – ceramika” – podczas zajęć uczestnicy zadadzą sobie pytanie, czy sztuka użytkowa i design to to samo? Wcielając się w role projektanta i rzemieślnika własnoręcznie stworzą gliniane kubki. Inspiracji szukać będą w polskiej sztuce użytkowej, korzystając z albumu Irmy Koziny „Polski design” oraz książki Barbary Banaś „Polski New Look”. 12.08, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Podwodny świat” – podczas zajęć uczestnicy przeniosą się do podwodnego świata, poznają bałtycką przyrodę i wykonają wyjątkowe prace plastyczne. Inspiracją będą książki: „Balticarium” Natalii Uryniuk i „Bałtyk. Przewodnik dla małych i dużych” Jana Wilkanowskiego. 19.08, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Kropla wody” – podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in.: gdzie kryje się woda, jak powstaje deszcz, czy każde morze jest tak samo słone? Sprawdzą też, czy umieją wywoływać deszcz?! Inspiracją będzie książka „Wędrówka kropelki” Pauliny Płatkowskiej. 26.08, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 - „Pamiątka z wakacji” – podczas zajęć uczestnicy przygotują pamiętnik wakacyjny, pachnący latem i przygodą (prosimy o przyniesienie wakacyjnych pamiątek tj. zdjęcia, naklejki, bilety, piórka, listki... Inspiracją będzie książka „Mazury, Warmia i okolice” Jana Wilkowskiego. Wakacje dla dzieci w wieku 7-12 lat w Bulaju (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 23) 2.07, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Zaczarowany ołówek” – podczas zajęć uczestnicy stworzą własną książeczkę. Zajęcia będą inspirowane książką „Narysuj mi bajkę” Oliviera Dupina. 09.07, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Ulubiona historia” – podczas zajęć uczestnicy zbudują z klocków Lego scenkę z ulubionej książki . Zajęcia będą inspirowane książką „Wypożyczalnia skrzydeł. Opowieść o magii czytania” Iwony Pietrzak-Płachty. 16.07, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Poza stronami” – podczas zajęć dotyczących tematu wychodzenia poza utarte schematy i odkrywania nieoczekiwanych światów, uczestnicy stworzą pracę plastyczną. Zajęcia będą inspirowane książką „O wilku, który wypadł z książki” Thierry'ego Robberechta i Gregoira Mabire'a. 23.07, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Mój przyjaciel” – uczestnicy wezmą udział w warsztatach krawieckich, podczas których będą mogli uszyć Świnkę Malinkę lub Słonika Leosia. Zajęcia będą inspirowane książką „Mieszkamy w książce” Mo Willemsa. 30.07, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Lubimy czytać! – Czytanie może być przyjemnością!” – uczestnicy wezmą udział w warsztatach plastycznych inspirowanych książką o przewrotnym tytule „Nie lubię książek. Koniec kropka” Emmy Perry i Sharon Davey. 06.08, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Czytanie jest jak podróż” – podczas warsztatów plastycznych uczestnicy przekonają się, że czytanie otwiera drzwi do nieskończonych przygód. Zajęcia będą inspirowane książką „Biblioteka Astrid” Marka Widmarka. 13.08, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Wpadnijmy do książki!” – uczestnicy wezmą udział w warsztatach z wykorzystaniem klocków Lego, podczas których przekonają się, że inspiracje można czerpać dosłownie ze wszystkiego. Zajęcia będą inspirowane książką „O chłopcu, który wpadł do książki” Petera Carnavasa. 20.08, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „Wyobraźnia nie ma granic” – podczas zajęć uczestnicy będą malować na koszulkach (prosimy przynieść ze sobą). Zajęcia będą inspirowane książką „Harold i fioletowa kredka” Crocketta Johnsona. 27.08, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - „A co do książki?” – podczas zajęć uczestnicy uszyją filcowe zakładki. Zajęcia będą inspirowane książką „Jestem Dzieckiem książek” Olivera Jeffersa i Sama Winstona. Wakacje dla młodzieży 12+ w Bulaju (bez zapisów) 3.07, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Dyskusyjny Klub Mangi – miłośnicy mangi i anime tym razem spotkają się by omówić „Wilcze dzieci” Hosoda Mamoru Yu Sadamoto Yoshiyuki. 10.07, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Strefa kreatywna – podczas warsztatów uczestnicy wykorzystają technikę malarską „tape-resist art”, do której użyją różnego rodzaju taśm. 17.07, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Strefa kreatywna – Haftujemy! – podczas zajęć powstaną haftowane woreczki na drobne „przydasie” (nie musisz umieć haftować, aby dołączyć!). 24.07, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - 17 sylab w 3 wersach, czyli o sztuce pisania haiku – podczas warsztatów uczestnicy będą tworzyć własną poezję japońską zwaną haiku. 31.07, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Od opisu do ilustracji – warsztaty ilustratorskie – podczas zajęć uczestnicy stworzą własne wersje ilustracji do książki „Pirania duszy” Klaudii Zacharskiej, a także spotkają się online z autorką. 07.08, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Strefa kreatywna – podczas zajęć uczestnicy wykonają zakładki książkowe z wykorzystaniem techniki dot painting (malowania za pomocą kropek różnej wielkości). 14.08, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Straszne historie – podczas zajęć uczestnicy stworzą krótkie teksty, inspirując się książką „Horror” Magdaleny Szeligi i Emilii Dziubak. 21.08, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Origami – o japońskiej sztuce składania papieru. Podczas zajęć uczestnicy zgłębią tajniki składania origami oraz złożą proste lub bardziej zaawansowane konstrukcje z papieru. 28.08, godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 - Ułóżmy to razem – podczas zajęć uczestnicy będą wspólnie układać puzzle. Głośne czytanie dla najmłodszych w wieku 2-5 lat (bez zapisów) 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 22.08, 29.08, godz. 11:00, namiot na bibliotecznym dziedzińcu, ul. św. Ducha 3-7 Wakacje dla dzieci i młodzieży w Kostce (bez zapisów) 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, godz. 11.30-14.30, Filia Kostka, ul. Wybickiego 20 - zajęcia moderowane z wykorzystaniem gier planszowych oraz z zabawami ruchowymi i integracyjnymi. Zasady gier planszowych na miejscu tłumaczą bibliotekarze. Ponadto odbędą się dwa turnieje planszówkowe (1 x w lipcu i 1 x w sierpniu).

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska