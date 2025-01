Nareszcie weekend: Hej kolęda oraz Orszak Trzech Króli

Czas rozpocząć pierwszy weekend w 2025 roku. I to od razu „długi“ weekend. Co się będzie działo w Elblągu? O tym tradycyjnie informujemy w piątkowe południe.

3 stycznia

Nowy bożonarodzeniowy show króla walca już 25 grudnia będzie można zobaczyć w Światowidzie. "Spraw, aby czas Bożego Narodzenia stał się jeszcze bardziej wyjątkowy i spędź go z bliskimi na Srebrno-złotym koncercie gwiazdkowym André Rieu i jego Orkiestry Johanna Straussa. Dzięki temu wydarzeniu na blisko trzy godziny przeniesiecie się do skąpanego w świątecznej atmosferze Zimowego Pałacu w Maastricht i przeżyjecie najpiękniejsze muzyczno-gwiazdkowe chwile".

4 stycznia

W katedrze pw. św. Mikołaja, po wieczornej mszy św., ok. godz. 19 rozpocznie się kolędowanie przygotowane przez rodzinę Borowskich: Janusza, Gabrielę, Dominikę oraz Zuzannę. Usłyszymy utwory wykonywane solo, w trio i kwartecie, a także kompozycje instrumentalne grane na organach. W murach staromiejskiej świątyni wybrzmią kolędy powszechnie znane, jak i dzieła dziś zapominane, jednak zachwycające piękną linią melodyczną oraz bogatą treścią. Wstęp wolny.

5 stycznia

Pozostajemy w klimacie kolędowym. Zapraszamy na kolejny koncert do elbląskiej katedry. Niedzielne kolędowanie rozpocznie się podczas mszy św. o 18. Po niej zaś nastąpi ok. godzinny koncert kolęd i utworów o tematyce świątecznej. To wydarzenie przygotowuje młodzież z Elbląga i okolic, zaangażowana w duszpasterstwie młodzieży diecezji elbląskiej. Usłyszymy więc solistów, a także kilkunastoosobowy zespół złożony z młodzieży szkół średnich, studentów oraz absolwentów uczelni. Kolędowanie zakończy się ok. 20. Wstęp wolny.

6 stycznia

Tradycyjnie z placu Kazimierza Jagiellończyka wyruszy Orszak Trzech Króli. Początek o godzinie 13. Orszak, do którego organizatorzy zapraszają każdego ulicami Elbląga będzie zmierzał do katedry pw. św. Mikołaja.

O godzinie 18 w Teatrze im. Sewruka odbędzie się Koncert Noworoczny. Elbląska Orkiestra Kameralna, Chór Cantata oraz gościnnie: Hadrian Tabęcki (aranżacja i piano), Olga Szomańska (solistka), Andrzej Borzym (dyrygent), Zespół Diamenty MDK. Wejściówek już nie ma.

